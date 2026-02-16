قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أخبار التوك شو| متحدث الوزراء يكشف تفاصيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.. وأحمد موسى: 2.35 مليون عامل بجهاز مستقبل مصر

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
عادل نصار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات المهمة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

البترول: جاهزية كاملة لرمضان.. ضخ أكثر من مليون أسطوانة بوتجاز يوميا

قال المهندس محمود ناجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن وزير البترول يعقد لقاءات دورية ومستمرة لمتابعة الاستعدادات وضمان الجاهزية الكاملة لتلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع زيادة معدلات الاستهلاك خلال المواسم والمناسبات.

استفادة 15 مليون أسرة.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لتلك الفئات

قال الإعلامي أحمد موسى إنه سيتم تقديم دعما ماديا مباشرا يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر؛ بقيمة 400 جنيه لـ15 مليون أسرة مصرية، مُقسمين 5 ملايين أسرة بـ"تكافل وكرامة"، و10 ملايين من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

2.35 مليون عامل في جهاز مستقبل مصر.. أحمد موسى يكشف مفاجأة

قال الإعلامي أحمد موسى إن جهاز مستقبل مصر يضم حوالي 2 مليون و350 ألف مواطن يعملون فيه بشكل مباشر وغير مباشر، ما يجعله أحد أهم المشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر تحت قيادة الدكتور بهاء الغنام.

وأوضح موسى خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في الثروة السمكية والقمح والزراعات المتنوعة، مع توافر 2.2 مليون فدان مهيأة لدعم التصدير وتأمين عملة صعبة للبلاد، مؤكدًا أن المشروع يجمع بين أفضل الخبرات والكفاءات الوطنية، ويشكل مصدر فخر لكل المصريين.

المالية: 4 مليارات جنيه دعمًا للقمح و15 مليارًا لمشروعات حياة كريمة وخدمات الأسر

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه لدعم المزارعين عبر رفع سعر أردب القمح المحلي إلى 3700 جنيه، لضمان عائد مجزي وتحفيز الإنتاج المحلي خلال موسم الحصاد.

وقال أحمد كجوك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحزمة تشمل دعم 10 ملايين أسرة إضافية خارج “تكافل وكرامة”، توسيع التأمين الصحي الشامل لمحافظة المنيا، دعم العلاج على نفقة الدولة، وزيادة رواتب العاملين في الصحة والتعليم.

وتابع وزير المالية، أنه تم تخصيص 15 مليار جنيه لإكمال المرحلة الأولى من 1000 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتحسين البنية التحتية والخدمات في القرى.

شعبة المحمول: 60% فارق أسعار الموبايلات بين المحلي و الموجود في الدول العربية

أكد المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أن أسعار الموبايلات في مصر أغلى من الأسعار الموجودة في الدول المحيطة، والمواطنين من خلال صفحات السوشيال ميديا قادرون على معرفة أسعار الموبايلات.

حركة محافظين مرتقبة وأداء اليمين غدًا.. تغييرات واسعة وترقب حتى اللحظة الأخيرة

كشف محمد مخلوف، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، أن الساعات المقبلة ستشهد الإعلان عن حركة محافظين ونواب محافظين جديدة، على أن يؤدي المحافظون الجدد والمنقولون إلى محافظات أخرى اليمين الدستورية غدًا الاثنين، بينما لن يؤدي المحافظون المستمرون في مواقعهم اليمين مرة أخرى.

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن الحكومة بدأت تنفيذ حزمة اجتماعية جديدة بتكلفة 40.3 مليار جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وتوسيع نطاق الحماية للفئات الأولى بالرعاية.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، إن الإجراءات تمتد إلى دعم السلع الأساسية، وزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، إلى جانب تعزيز خدمات العلاج على نفقة الدولة لتسريع إنهاء قوائم الانتظار.

وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء، أن محافظة المنيا ستنضم قريبًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استمرار تمويل مشروعات حياة كريمة، بما يعكس توجهًا متكاملًا لتحسين مستوى الخدمات وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.

متحدث الكهرباء يزف بشرى بشأن صيف 2026

كشف المهندس منصور عبدالغني المتحدث الرسم باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن استعدادات مكثفة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.

مفيدة شيحة: لحظة التحرش صدمة نفسية قد تُدمر الضحية وتستدعي دعمًا عاجلًا

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن التأثير النفسي العنيف لحوادث التحرش، مؤكدة أن هذه اللحظات تكون قاسية للغاية على أي فتاة، وقد تُحدث اضطرابًا عاطفيًا ونفسيًا عميقًا لدى الضحية، ما قد يقود إلى مشكلات نفسية تحتاج إلى دعم وعلاج متخصص.

