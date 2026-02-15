استفادة 15 مليون أسرة.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لتلك الفئات

قال الإعلامي أحمد موسى إنه سيتم تقديم دعما ماديا مباشرا يُصرف على دفعتين؛ تخصص الأولى لشهر رمضان المبارك، والثانية لعيد الفطر؛ بقيمة 400 جنيه لـ15 مليون أسرة مصرية، مُقسمين 5 ملايين أسرة بـ"تكافل وكرامة"، و10 ملايين من الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلاً.

إعداد حزمة اجتماعية

وأكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس السيسي طلب من الحكومة بإعداد حزمة اجتماعية غير تقليدية للمواطنين، مشيرا إلى أن هناك 40 مليار جنيه تم تخصيصهم لإعانة المواطنين الأشد احتياجا، معلقا: “أي فلوس جاية للدولة بتروح للناس.. ودي تعد مكافأة لتحمل الشعب الظروف الاقتصادية الصعبة”.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: في ملف الصحة كل قوائم الانتظار ستعالج فورا، وأي حالات حرجة تعالج فورا، بـ3 مليارات جنيه، وتخصيص 15 مليار جنيه لإنهاء 1000 مشروع بحياة كريمة مرحلة أولى، علاوة على تخصيص 3 مليارات جنيه لتبكير إدراج المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لتطبق فعلياً اعتباراً من شهر أبريل المقبل؛ باعتبارها إحدى كبرى المحافظات بتعداد سكاني يصل إلى 7 ملايين نسمة.