الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برميلان بالشيخ زايد.. وجهة تسوق وترفيه جديدة تعمل 24 ساعة وتضم أشهر الماركات العالمية

برميلان بالشيخ زايد
برميلان بالشيخ زايد
محمد البدوي

استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز مميزات «مول برميلان» بعد افتتاح المرحلة الأولى منه خلال اليومين الماضيين، مؤكدًا أنه يمثل إضافة قوية لمنطقة الشيخ زايد.

 العلامات التجارية العالمية

وأوضح، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن المول يقع في موقع استراتيجي مميز بمدينة الشيخ زايد، ويضم عددًا كبيرًا من العلامات التجارية العالمية، مشيرًا إلى أنه تابع لمجموعة كليوباترا المملوكة للنائب محمد أبو العينين.

وأكد أن «برميلان» يمثل نموذجًا متطورًا لمراكز التسوق الحديثة، حيث يجمع بين التسوق والترفيه في مكان واحد، من خلال قاعات سينما ومساحات مخصصة للأنشطة الترفيهية، بما يجعله نقطة جذب للزوار والسياح.

احتياجات المواطنين والسائحين 

وأشار إلى أن المول يعمل على مدار 24 ساعة يوميًا، ويوفر خدمات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والسائحين العرب، إلى جانب توفير جراجات وباركينج أعلى وأسفل المبنى، بما يسهم في حل أزمة انتظار السيارات في المنطقة.

وأضاف أن المول يتمتع بموقع متميز على محور 26 يوليو، مع العمل على إنشاء محطة مونوريل أمامه مباشرة، ما يعزز سهولة الوصول إليه، لافتًا إلى الإقبال الكبير على العروض التجارية داخل المول، خاصة في فرع كارفور، وسط كثافة ملحوظة من المتسوقين.

برميلان كليوباترا مجموعة كليوباترا محمد أبو العينين مول برميلان أحمد موسى محور 26 يوليو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

