قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأرقام.. مقارنة بين آخر ثلاثة مدربين للأهلي في أول 23 مباراة
موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية
تعرف على منافس الزمالك في ربع نهائي الكونفدرالية
مورينيو في المستشفى قبل مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع استكمال أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الترفيق الجارية بمشروعات الإسكان بمنطقة الخدمات الإقليمية.

 وذلك في إطار الدفع بمعدلات التنفيذ واستكمال منظومة البنية التحتية تمهيدًا لتسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشملت الجولة مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» – محور منخفضي الدخل (الإسكان الأخضر) مرحلة خامسة، والذي يضم ٩٠ عمارة بإجمالي ١٨٤٢ وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني للعمارات نحو ٩٣٪. كما تفقد سيادته مشروع الإسكان المتوسط – المرحلة الخامسة – بالمنطقة ذاتها، والذي يضم ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية بمساحات ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، وقد اكتملت الأعمال الإنشائية للعمارات بنسبة ١٠٠٪.

وتركزت المتابعة على أعمال الترفيق بالمنطقتين، بما يشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وأعمال الفرمة والطرق، باعتبارها المرحلة الفاصلة التي تعكس جاهزية المشروعات للتشغيل الفعلي وتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين.

وفيما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع العام (اللاندسكيب)، وجّه رئيس الجهاز بتنفيذ “سايد بارك” (أماكن انتظار جانبية) من الإنترلوك  بجوار العمارات، لتيسير حركة وركن السيارات للسكان.

كما وجّه بدراسة إنشاء يوتيرنات لتقليل مسافات الدوران وتحسين السيولة المرورية .

كما أكد سيادته أهمية الانتهاء من مدّ كابلات الكهرباء للأعمدة قبل الانتهاء من تنفيذ طبقات الإنترلوك للأرصفة، حفاظًا على الأعمال المنفذة وتفادي تكرار الحفر، مع استكمال أعمال اللاندسكيب بالتوازي مع تنفيذ شبكات المرافق.

واختتم رئيس الجهاز جولته بالتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن إنجاز أعمال الترفيق بالصورة المتكاملة يمثل الأساس الحقيقي لتهيئة بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين بمدينة العاشر من رمضان.

العاشر من رمضان حدائق العاشر مشروعات الإسكان سكن لكل المصريين الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

نشأت الديهي عن حزم الحماية الاجتماعية الجديدة: الوضع يتحسن وأول الغيث قطرة

ولاء جاد الكريم، رئيس وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية،

جاد الكريم: 18.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية ودعم الخدمات الأساسية

أحمد موسى

«مستقبل مصر».. مشروع وطني يعيد رسم خريطة الزراعة ويعزز الأمن الغذائي

بالصور

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

رمضان 2026 .. أحمد السقا ضيف مسلسل المداح 6

احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال
احمد السقا وحمادة هلال

رمضان ٢٠٢٦ .. كيمياء مرتقبة بين نيللي كريم وشريف سلامة قبل عرض “على قد الحب”

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

المزيد