رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع استكمال أعمال الترفيق بمشروعات الإسكان

أجرى المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، جولة ميدانية لمتابعة أعمال الترفيق الجارية بمشروعات الإسكان بمنطقة الخدمات الإقليمية.

وذلك في إطار الدفع بمعدلات التنفيذ واستكمال منظومة البنية التحتية تمهيدًا لتسليم الوحدات وفق أعلى معايير الجودة، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشملت الجولة مشروع الإسكان الاجتماعي «سكن لكل المصريين» – محور منخفضي الدخل (الإسكان الأخضر) مرحلة خامسة، والذي يضم ٩٠ عمارة بإجمالي ١٨٤٢ وحدة سكنية بمساحات ٧٥ و٩٠ مترًا مربعًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز العيني للعمارات نحو ٩٣٪. كما تفقد سيادته مشروع الإسكان المتوسط – المرحلة الخامسة – بالمنطقة ذاتها، والذي يضم ٦٨ عمارة بإجمالي ١٦٣٢ وحدة سكنية بمساحات ١٠٠ و١١٠ و١٢٠ مترًا مربعًا، وقد اكتملت الأعمال الإنشائية للعمارات بنسبة ١٠٠٪.

وتركزت المتابعة على أعمال الترفيق بالمنطقتين، بما يشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، وأعمال الفرمة والطرق، باعتبارها المرحلة الفاصلة التي تعكس جاهزية المشروعات للتشغيل الفعلي وتحقيق الاستفادة الكاملة للمواطنين.

وفيما يتعلق بأعمال تنسيق الموقع العام (اللاندسكيب)، وجّه رئيس الجهاز بتنفيذ “سايد بارك” (أماكن انتظار جانبية) من الإنترلوك بجوار العمارات، لتيسير حركة وركن السيارات للسكان.

كما وجّه بدراسة إنشاء يوتيرنات لتقليل مسافات الدوران وتحسين السيولة المرورية .

كما أكد سيادته أهمية الانتهاء من مدّ كابلات الكهرباء للأعمدة قبل الانتهاء من تنفيذ طبقات الإنترلوك للأرصفة، حفاظًا على الأعمال المنفذة وتفادي تكرار الحفر، مع استكمال أعمال اللاندسكيب بالتوازي مع تنفيذ شبكات المرافق.

واختتم رئيس الجهاز جولته بالتأكيد على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة في التنفيذ، مشيرًا إلى أن إنجاز أعمال الترفيق بالصورة المتكاملة يمثل الأساس الحقيقي لتهيئة بيئة عمرانية منظمة ومستدامة تلبي احتياجات المواطنين بمدينة العاشر من رمضان.