اقتصاد

الإسكان: تنفيذ مشروعات وخدمات متكاملة بمدن أكتوبر وحدائق العاشر والفيوم والسويس الجديدة

آية الجارحي

أعلنت وزارة الإسكان أنه يجري حاليا تنفيذ مشروعات وخدمات متكاملة بمدن: أكتوبر الجديدة، و6 أكتوبر، والفيوم الجديدة، ومدينة حدائق العاشر رمضان، والسويس الجديدة لتحقيق تنمية عمرانية متكاملة  في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

في مدينة أكتوبر الجديدة، تم الاستلام الإداري لمدرسة الجمهورية الجديدة للتعليم الأساسي بقطاع (أ) غرب المطار، تمهيدًا لتجهيزها وتشغيلها مع بداية العام الدراسي الجديد، والتي تتكون من 33 فصلًا، وتضم معامل كمبيوتر – مكتبة – مكاتب إدارية – فناء مدرسة – ملاعب.

ويجري بمدينة أكتوبر الجديدة تنفيذ مشروع محطة محولات «أب تاون» جهد (220/66/22 ك.ف)، والتي تُسهم في توفير القدرات الكهربائية لمنطقة التوسعات الشمالية (أب تاون)، وتخدم مشروعات الإسكان والخدمات، وتدعم جذب الاستثمارات وتأمين الطاقة للمناطق العمرانية الجديدة، فضلاً عن تنفيذ محطات رفع المياه والخطوط الرئيسية المغذية للمدينة، ومنها خطوط بأقطار 800 مم و1400 مم، وغرف المحابس.

وفي مدينة 6 أكتوبر، جارٍ تنفيذ أعمال ازدواج محور "المهندس علاء عبدالعزيز"، والذي يُعد طريقًا محوريًا يربط بين وصلة دهشور الشمالية وطريق جمال عبد الناصر، ويحد شمالًا منطقة امتداد التوسعات الشمالية، ويجري تنفيذ الازدواج بعدد 3 حارات مرورية لكل اتجاه وحارتين لطريق الخدمة، وذلك لتيسير الحركة المرورية لمستخدمي الطريق من ملاك قطع الأراضي السكنية، فضلاً عن أعمال صيانة الطريق الرابط بين طريق جمال عبد الناصر وطريق علاء عبدالعزيز لتسهيل حركة المرور على مستخدمي الطريق حتى الانتهاء من تنفيذ مشروع الازدواج.

وشهدت مدينة الفيوم الجديدة، صُدور ترخيص جامعة خاصة بالمدينة، في خطوة تُعد إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي بالمدينة

وأوضح مسئولو جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أن الجامعة ستضم عدد (3) كليات، وهي: كلية الصيدلة، كلية طب الأسنان، وكلية التمريض، بالإضافة إلى مبنى إدارة الجامعة، والمباني الخدمية، وتقع بموقع متميز بالمنطقة الإقليمية في قلب المدينة على مساحة تقدر بنحو 51,500 متر مربع تقريبًا، فضلاً عن أعمال تطوير ميدان مركز المدينة ضمن خطة شاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور والميادين بمختلف قطاعات المدينة

وفي مدينة حدائق العاشر من رمضان، تم تشغيل سيارات سيرفيس على خطوط داخلية جديد لخدمة سكان المدينة بالمناطق الجديدة، في إطار خطة الجهاز لتيسير حركة التنقل اليومية داخل الأحياء السكنية.


وفي مدينة السويس الجديدة، جارٍ تنفيذ مشروع محطة رفع المياه (البوستر)، ويُعد المشروع أحد المشروعات الحيوية الداعمة لمنظومة الإمداد المائي بمدينة السويس الجديدة، إذ يستهدف تغذية الخزان الأرضي الرئيسي بطاقة تخزينية تصل إلى 10 آلاف متر مكعب، لتحسين كفاءة الضخ وضمان استقرار ضغوط المياه بمختلف مناطق المدينة، تلبية احتياجات التوسعات العمرانية الحالية والمستقبلية، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمدينة.

أكتوبر الجديدة 6 أكتوبر الفيوم الجديدة مدينة حدائق العاشر رمضان السويس الجديدة

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
خالد عليش وزوجته
خلطة المحشي
فورد
