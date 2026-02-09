أستراليا.. تفريق تظاهرة مؤيدة لفلسطين ورافضة لزيارة الرئيس الإسرائيلي

استخدمت الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل ودخلت في صدامات مع متظاهرين مشاركين في مسيرة احتجاجا على زيارة الرئيس الإسرائيلي ​إسحاق هرتسوغ.





و قامت الشرطة بإجراء اعتقالات واستخدام رذاذ الفلفل، فيما احتج آلاف الأشخاص على زيارة هرتسوغ، وذلك بعد رفض المحكمة العليا طلبا لإلغاء صلاحيات الشرطة التي تمنع المتظاهرين من السير في المدينة.







وأدانت الهيئة الإسلامية المركزية في أستراليا مشاهد وصفتها بالصادمة تظهر عناصر من شرطة نيو ساوث ويلز وهم يسحبون رجالا مسلمين من على الأرض أثناء أدائهم الصلاة خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين في سيدني.





وقال المجلس الوطني للأئمة الأسترالي أنه يشعر بالغضب إزاء هذه المشاهد، وأنه رفع "مخاوف عاجلة وخطيرة" إلى مفوض شرطة نيو ساوث ويلز والوزراء المعنيين.





وأكد المجلس في بيان أن دفع المصلين وتحريكهم قسرا أثناء الصلاة أمر صادم ومقلق وغير مقبول، داعيا حكومة الولاية إلى تحمل المسؤولية وضمان المساءلة.





وأضاف: "هذه المعاملة للمصلين غير مقبولة في اي ظرف، وهي تقوض ثقة المجتمع وتمس الحريات الاساسية، ويجب التحقيق فيها فورا ومنع تكرارها".