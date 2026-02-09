قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أستراليا.. تفريق تظاهرة مؤيدة لفلسطين ورافضة لزيارة الرئيس الإسرائيلي

أستراليا..تفريق تظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفضا لزيارة الرئيس الإسرائيلي
أستراليا..تفريق تظاهرة مؤيدة لفلسطين ورفضا لزيارة الرئيس الإسرائيلي
هاجر رزق

استخدمت الشرطة في مدينة سيدني الأسترالية رذاذ الفلفل ودخلت في صدامات مع متظاهرين مشاركين في مسيرة احتجاجا على زيارة الرئيس الإسرائيلي ​إسحاق هرتسوغ.


 

و قامت الشرطة بإجراء اعتقالات واستخدام رذاذ الفلفل، فيما احتج آلاف الأشخاص على زيارة هرتسوغ، وذلك بعد رفض المحكمة العليا طلبا لإلغاء صلاحيات الشرطة التي تمنع المتظاهرين من السير في المدينة.



 

وأدانت الهيئة الإسلامية المركزية في أستراليا مشاهد وصفتها بالصادمة تظهر عناصر من شرطة نيو ساوث ويلز وهم يسحبون رجالا مسلمين من على الأرض أثناء أدائهم الصلاة خلال تظاهرة مؤيدة لفلسطين في سيدني.


 

وقال المجلس الوطني للأئمة الأسترالي أنه يشعر بالغضب إزاء هذه المشاهد، وأنه رفع "مخاوف عاجلة وخطيرة" إلى مفوض شرطة نيو ساوث ويلز والوزراء المعنيين.


 

وأكد المجلس في بيان أن دفع المصلين وتحريكهم قسرا أثناء الصلاة أمر صادم ومقلق وغير مقبول، داعيا حكومة الولاية إلى تحمل المسؤولية وضمان المساءلة.


 

وأضاف: "هذه المعاملة للمصلين غير مقبولة في اي ظرف، وهي تقوض ثقة المجتمع وتمس الحريات الاساسية، ويجب التحقيق فيها فورا ومنع تكرارها".

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

