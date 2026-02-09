قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولي العهد البريطاني يبدأ أول زيارة رسمية إلى السعودية

الأمير ويليام
الأمير ويليام
محمد على

يستهل الأمير ويليام ولي العهد البريطاني أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية بالاجتماع اليوم الاثنين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي لندن إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع الرياض.

ويصطحب ولي العهد السعودي، ولي العهد البريطاني ويليام في جولة خاصة في موقع الطريف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وتهدف الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام التي ستختتم يوم الأربعاء المقبل إلى الاحتفال بـ "العلاقات التجارية والطاقة والاستثمارية المتنامية" قبل احتفال البلدين بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية.

وخلال الزيارة، من المقرر أيضاً أن يزور الأمير ويليام، مدينة العلا التاريخية حيث سيتعرف على جهود الحفاظ على الحياة البرية والمناظر الطبيعية الفريدة، وفقاً لمكتبه في قصر كنسينجتون.

لطالما كانت هناك علاقة ودية بين العائلتين المالكتين السعودية والبريطانية، وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبريطانيا في الخليج.

استضافت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أفراداً من العائلة المالكة السعودية في أربع زيارات رسمية، على قدم المساواة مع حلفاء رئيسيين آخرين مثل فرنسا وألمانيا.

وقال سيمون مابون، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة لانكستر، إن العائلتين الملكيتين تربطهما "علاقات وثيقة" منذ سنوات عديدة.

تحويل التركيز بعيداً عن الأمير أندرو

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز إن الحكومة حريصة على الاستفادة من مهارات ويليام الدبلوماسية، كما حدث عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس عام 2024.

أمير ويلز البريطاني لندن السعودية الأمير أندرو السابق ولي العهد السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

نظافة مقابر بورسعيد

رئيس حى غرب بورسعيد تتابع حملات النظافة اليومية للمقابر القديمة والجديدة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يضغط زر التشغيل ويفتتح محطتي رفع الصرف الصحي بكفر عصام والشيتي بطنطا

صورة ارشيفية

تعرف على جدول منافسات بطولة بورسعيد الشتوية للسباحة بالزعانف ٢٠٢٦

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد