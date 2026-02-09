ولي العهد البريطاني يبدأ أول زيارة رسمية إلى السعودية

يستهل الأمير ويليام ولي العهد البريطاني أول زيارة رسمية له إلى المملكة العربية السعودية بالاجتماع اليوم الاثنين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي لندن إلى تعميق التعاون الاقتصادي مع الرياض.

ويصطحب ولي العهد السعودي، ولي العهد البريطاني ويليام في جولة خاصة في موقع الطريف المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وتهدف الزيارة التي تستغرق ثلاثة أيام التي ستختتم يوم الأربعاء المقبل إلى الاحتفال بـ "العلاقات التجارية والطاقة والاستثمارية المتنامية" قبل احتفال البلدين بمرور قرن على العلاقات الدبلوماسية.

وخلال الزيارة، من المقرر أيضاً أن يزور الأمير ويليام، مدينة العلا التاريخية حيث سيتعرف على جهود الحفاظ على الحياة البرية والمناظر الطبيعية الفريدة، وفقاً لمكتبه في قصر كنسينجتون.

لطالما كانت هناك علاقة ودية بين العائلتين المالكتين السعودية والبريطانية، وتعتبر المملكة العربية السعودية واحدة من أهم الشركاء الاستراتيجيين لبريطانيا في الخليج.

استضافت الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أفراداً من العائلة المالكة السعودية في أربع زيارات رسمية، على قدم المساواة مع حلفاء رئيسيين آخرين مثل فرنسا وألمانيا.

وقال سيمون مابون، رئيس قسم العلاقات الدولية في جامعة لانكستر، إن العائلتين الملكيتين تربطهما "علاقات وثيقة" منذ سنوات عديدة.

تحويل التركيز بعيداً عن الأمير أندرو

وقال المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز إن الحكومة حريصة على الاستفادة من مهارات ويليام الدبلوماسية، كما حدث عندما التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في باريس عام 2024.