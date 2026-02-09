ضحايا إبستين يطالبن واشنطن بمزيد من الشفافية بشأن نشر الملفات

ظهرت عدة ضحايا لجيفري إبستين في إعلان نُشر أمس، يطالب بمزيد من الشفافية من السلطات الأمريكية التي لا تزال تنشر وثائق تتعلق بالمجرم الجنـ.ـسي الراحل.

يُظهر الفيديو، الذي نشرته منظمة "عالم بلا استغلال"، نساءً يشاركن صورًا لهن في شبابهن ويطالبن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي بنشر جميع الملفات المتعلقة بالتحقيقات المختلفة في قضية إبستين.

يأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه وزارة العدل الأمريكية تواجه تدقيقًا بشأن ما نشرته وما تم حجبه من الملفات، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

وصف زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، الفيديو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "أهم إعلان ستشاهدونه يوم مباراة السوبر بول".

وكتب السيناتور: "لا يمكن التغاضي عن أكبر شبكة للاتجار بالجنس في العالم، بل يجب فضحها".