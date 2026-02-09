اتحاد الكرة يعزي في وفاة جد محمد صلاح

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يعزي مفيه الفرعون المصري محمد صلاح قائد المنتخب المصري وليفربول الانجليزي، في وفاة جده.

وجاء البيان كالتالي:-

قدم المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والأمين العام والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وجميع العاملين بخالص التعازي والمواساة للنجم المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر وليفربول الإنجليزي في وفاة جده للسيدة والدته.. داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.