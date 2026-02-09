السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة المتهم إ إ ع ا ح بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بالتعرض لطفلة وخدش حيائها بدائرة قسم شرطة الزهور.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6-12-2025 بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 45 سنة، ويعمل بائعًا بمحل للإكسسوارات النسائية، بالتعرض للمجني عليها الطفلة مريم أحمد أحمد عز الدين محمود، على النحو المبين بأوراق التحقيقات.



الحكم بالسجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أتى أفعالًا مخلة بالحياء تمثلت في تصرفات غير لائقة وإيحاءات ذات طابع جنسي، بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة، مقابل مبلغ مالي، وهو ما يُعد خدشًا لحياء المجني عليها، ووقع ذلك علنًا بحسب ما ورد بالأوراق.



وأضافت التحقيقات أن المجني عليها قررت بالتحقيقات ذات مضمون الواقعة، فيما شهد كريم حسن حسن المر، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العرب، بصحة حدوث الواقعة وفق التصور الوارد على لسان المجني عليها، مؤكدًا توافر القصد الجنائي لدى المتهم.



كما ثبت من خلال اطلاع النيابة العامة على مقطع فيديو مصور رصد الواقعة، قيام المتهم بارتكاب الأفعال محل الاتهام والتلفظ بعبارات تحمل إيحاءات غير لائقة، فضلًا عن ثبوت سابقة للمتهم في واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة الزهور، وفق ما ورد بالجدول الخاص بالقضية رقم 2807 لسنة 2025 جنح الزهور.



وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 25-5-2011، بما يؤكد كونها طفلة وقت ارتكاب الواقعة.



وبناءً على ما تقدم، واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت الواردة بالأوراق، قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 4 سنوات عما نُسب إليه من اتهامات.