قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسلحة وأنظمة متطورة.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بفاعلية في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أعضاء قضايا الدولة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
بسبب مبنى إداري في إسطنبول .. صراع قضائي في تركيا بين قيادات إخوانية
أشرف زكي يشكو أم جاسر.. التوأم حسام وإبراهيم حسن يتضرران من إعلامي شهير.. تفاصيل
وظائف ضائعة وزيجات منهارة .. أزمة مالية تهز جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد نهاية حرب غزة
اقتصادية الشيوخ توافق من حيث المبدأ على قانون منع الممارسات الاحتكارية
السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد
محكمة النقض تبطل انتخابات دائرة منيا القمح وتعيدها من جديد
أرنولد بين الانتقادات والشائعات.. هل يحسم ريال مدريد مستقبله في الفريق؟
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أتربة عالقة ونشاط للرياح
مواجهات مؤجلة بالدوري المصري .. صراع القمة والهبوط يشعل الأربعاء المقبل
الجيش الأمريكي يستولي على ناقلة نفط في منطقة الكاريبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن 4 سنوات المتهم بخدش حياء طفلة بزهور بورسعيد

الحكم بالسجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة
الحكم بالسجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة
محمد الغزاوى

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار بركات عبد الحليم الفخراني، وعضوية المستشارين محمد عبد السميع العشماوي ومحمد مرتضى مرام، وسكرتارية طارق عكاشة وإسماعيل عوكل، بمعاقبة المتهم إ إ ع ا ح بالسجن 4 سنوات، لاتهامه بالتعرض لطفلة وخدش حيائها بدائرة قسم شرطة الزهور.


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 6-12-2025 بدائرة قسم شرطة الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث اتهمت النيابة العامة المتهم، البالغ من العمر 45 سنة، ويعمل بائعًا بمحل  للإكسسوارات النسائية، بالتعرض للمجني عليها الطفلة مريم أحمد أحمد عز الدين محمود، على النحو المبين بأوراق التحقيقات.


الحكم بالسجن 4 سنوات لبائع بتهمة التعرض لطفلة 

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أتى أفعالًا مخلة بالحياء تمثلت في تصرفات غير لائقة وإيحاءات ذات طابع جنسي، بقصد الحصول على منفعة غير مشروعة، مقابل مبلغ مالي، وهو ما يُعد خدشًا لحياء المجني عليها، ووقع ذلك علنًا بحسب ما ورد بالأوراق.


وأضافت التحقيقات أن المجني عليها قررت بالتحقيقات ذات مضمون الواقعة، فيما شهد كريم حسن حسن المر، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة العرب، بصحة حدوث الواقعة وفق التصور الوارد على لسان المجني عليها، مؤكدًا توافر القصد الجنائي لدى المتهم.


كما ثبت من خلال اطلاع النيابة العامة على مقطع فيديو مصور رصد الواقعة، قيام المتهم بارتكاب الأفعال محل الاتهام والتلفظ بعبارات تحمل إيحاءات غير لائقة، فضلًا عن ثبوت سابقة للمتهم في واقعة مماثلة بدائرة قسم شرطة الزهور، وفق ما ورد بالجدول الخاص بالقضية رقم 2807 لسنة 2025 جنح الزهور.


وثبت من صورة قيد ميلاد المجني عليها أنها من مواليد 25-5-2011، بما يؤكد كونها طفلة وقت ارتكاب الواقعة.


وبناءً على ما تقدم، واطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت الواردة بالأوراق، قضت بمعاقبة المتهم بالسجن 4 سنوات عما نُسب إليه من اتهامات.

بورسعيد حوادث بورسعيد جنايات بورسعيد قسم شرطة الزهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم

رئيسة المكسيك: توقف عن إرسال الوقود إلى كوبا.. والمساعدات الإنسانية مستمرة

سجن إسرائيلي

مصلحة السجون الإسرائيلية تبدأ الاستعدادات لتطبيق قانون الإعدام على الأسرى الفلسطينيين

يائير لابيد

لابيد يتهم نتنياهو بتزوير بروتوكولات أمنية ويطالب بفتح تحقيق جنائي

بالصور

طبيب يحذر: علامة بسيطة في بطنك تدل على مرض خطير

طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير
طبيب يحذر: هذه العلامة البسيطة في بطنك قد تدل على مرض خطير

بعد حجب لعبة شهيرة .. هل تحولت الألعاب الإلكترونية إلى خطر تربوي؟

بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟
بعد حجب لعبة شهيرة.. هل تحولت الألعاب الإلكترونية لخطر تربوي؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟
قبل رمضان.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول القراصيا "البرقوق المجفف"؟

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد