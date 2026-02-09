الولايات المتحدة تحذر السفن الأمريكية من دخول المياه الإيرانية

أصدرت إدارة الملاحة البحرية الأمريكية تحذيراً عاجلاً للسفن التي ترفع العلم الأمريكي، ناصحةً إياها بالابتعاد عن المياه الإقليمية الإيرانية لتجنب ما وصفته بـ"المخاطر غير الضرورية" على سلامة السفن وطواقمها.

يأتي هذا التحذير، المُدرج ضمن أحدث التوجيهات الخاصة بالأنشطة البحرية في الخليج العربي ومضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات في المياه الإيرانية وحولها.

يأتي هذا التحذير عقب ورود تقارير عن حادث خطير وقع في الأيام الأخيرة، تورط فيه زورقان سريعان مسلحان تابعان للحرس الثوري الإيراني، حيث حاول الزورقان اعتراض ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي كانت تعبر مضيق هرمز.

وبحسب التقارير، أمر الزورقان الإيرانيان الناقلة بالتوقف استعداداً للصعود إليها.

تدخلت سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية، ورافقت الناقلة، وأجبرت الزورقين الإيرانيين على الانسحاب.

في تصعيد منفصل، أسقطت القوات الأمريكية طائرة مسيرة إيرانية في بحر العرب بعد اقترابها من حاملة طائرات أمريكية بطريقة وُصفت بأنها "عدائية".