محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة تفقدية إلى مستشفى حميات الزقازيق، للإطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى.

وخلال الجولة تفقد المحافظ الأقسام الطبية المختلفة، لمتابعة إنتظام سير العمل، والتأكد من تواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، فضلاً عن الإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال واللقاحات بالكميات المناسبة، بما يضمن تقديم خدمة علاجية لائقة للمرضى.

اكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، أن المستشفى تضم وحدة مناظير تُعد من أكبر وحدات مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات الصحة على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أن المستشفى تضم (١٠٣) أسرّة إقامة داخلية، إلى جانب وحدة عناية مركزة بإجمالي (٣٣) سريراً تشمل: ( ١٢) سرير عناية كبد و (٧ ) أسرة حميات و(٦ ) أسرة عناية أطفال و(٨) جهاز هضمي.

كما تضم المستشفى (٢١) ماكينة غسيل كلوي لتقديم خدمات الغسيل الكلوي لمرضى الحميات وحالات نقص المناعة البشرية، مع الإلتزام الكامل بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بحسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى وتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة لهم مؤكداً أننا نضع صحة المواطن وكرامته على رأس أولويات العمل، ولن نسمح بأي تقصير في مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة إليه.

وعقب جولته داخل المستشفى، أجرى المحافظ جولة سيراً على الأقدام بشارع النقراشي بمحيط مستشفى حميات الزقازيق، موجهاً رئيس مركز ومدينة الزقازيق بتكثيف أعمال النظافة ورفع جميع الإشغالات والتعديات، مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المترددين على المستشفى.