محافظات

جنح مركز الزقازيق تقضي بإخلاء سبيل المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة بالزقازيق

محمد الطحاوي

قررت محكمة جنح مركز الزقازيق اليوم، إخلاء سبيل السيدة المتهمه بالتعدي بالضرب والسب علي والدتها بقرية بهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية على ذمة التحقيقات وذلك أثناء عرضها على المحكمة للنظر فى تجديد حبسها.

وأكدت المتهمة بالتعدي بالضرب على والدتها المسنة بقرية بهنباي بمدينة الزقازيق، خلال مثولها أمام جهات التحقيق أنها كانت تخشى خروج والدتها من المنزل والتعرض لأي أذي.

وأضافت المتهمة في أقوالها أن والدتها تعاني من مرض الزهايمر، وأنها تقوم برعايتها رعاية كاملة، وكانت  تخشى خروجها من المنزل وتعرّضها للخطر، مؤكدة أنها لم تقصد الاعتداء عليها أو إيذاءها.

وتباشر نيابة مركز الزقازيق التحقيق مع السيدة المتهم بالتعدي علي والدتها المسنة بقرية بهنباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وجاري الاستماع إلي اقوال السيدة المسنة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تمكنت من ضبط "فوزية ا ع" لقيامها بالتعدي علي والدتها "سميحة" 90 سنة بالضرب المبرح في أحد شوارع قرية بمركز الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بمحافظة الشرقية تداولوا مقطع فيديو لسيدة تقوم بالتعدي علي أخري مسنة وسط الشارع بالضرب بيدها ومستخدمة مقشة موجهه لها عدد من الشتائم والسباب.

وجاء الفيديو مصحوباً بتعليقات تفيد أن السيدة الظاهرة في الفيديو هي نجلة المجني عليها وتقوم بالتعدي عليها بالضرب مطالبين بسرعة ضبط المتهمه وتوقيع اقصي عقوبة عليها.

من جانبها تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية مقطع الفيديو المتداول والذي يظهر قيام سيدة بالاعتداء بالضرب المبرح على والدتها المسنة في الشارع، باستخدام “مقشة”، وذلك أمام المارة في قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.


إستجابة فورية لسيدة مٌسنة بقرية بهنباي بمركز الزقازيق..وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والإجتماعية لها

في إستجابة إنسانية سريعة تعكس حرص الدولة على رعاية كبار السن وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لسيدة مسنة تدعى (س.م)، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة مسنة تتتعرض للإعتداء علي يد أحدي السيدات يٌدعي أنها ابنتها بقرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق.

كلف محافظ الشرقية الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة، وأحمد عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتوجه الفوري إلى محل إقامة السيدة المٌسنة، بقرية بهنباي بنطاق مركز الزقازيق لبحث حالتها وفحص أوضاعها الصحية والإجتماعية ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لها بشكل عاجل.

وعلى الفور ، تحرك فريق طبي متخصص لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للسيدة ، وتقديم الرعاية الأولية والعلاج المناسب لحالتها الصحية.

وفي سياق متصل ، توجه فريق من مديرية التضامن الإجتماعي برفقة رئيس مركز ومدينة الزقازيق ، وقد أجروا حديثاً ودياً مع السيدة المسنة، للإطمئنان على حالتها الصحية والمعيشية، والإستفسار عن مصدر دخلها وما إذا كانت تتقاضى معاشاً شهرياً يعينها على أعباء الحياة.

وتم على الفور تقديم مساعدات عينية عاجلة للسيدة على أن يتم توفير سرير ومستلزماته وبعض الإحتياجات الأخري، نظراً لسوء حالتها المعيشية، لتمكينها من أن تحيا حياة كريمة.

ومن جانبها، أعربت السيدة المٌسنة عن سعادتها البالغة لإستجابة محافظ الشرقية واهتمام الأجهزة التنفيذية بتلبية إحتياجاتها وتوفير الرعاية اللازمة لها.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة لن يدخر جهداً في دعم ورعاية كبار السن ، مؤكداً أنهم تاج رؤوسنا، ولا يمكن التهاون مع أي إساءة أو مكروه قد يتعرضون له، وأن المحافظة مستمرة في تقديم كل أوجه الدعم لتخفيف المعاناة عن كاهلهم وضمان حياة كريمة لهم.

مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الشرقية ذمة التحقيقات

