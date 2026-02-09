قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
رياضة

شيكابالا: تدريبات الفريق الأول للزمالك يجب أن تعود داخل النادي

حمزة شعيب

أكد نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا أن نادي الزمالك قادر على النجاح في الأوقات الصعبة.

وخلال ظهوره ضيفا في برنامج “الكورة مع فايق “ على قناة ”mbc مصر 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق، أوضح أن: ”جمهور الزمالك ماحدش يقدر يسوقه ومش بيشجع أشخاص هو بيشجع الزمالك ".

وأكد نجم الزمالك السابق ضرورة أن تعود تدريبات الفريق الأول للزمالك داخل النادي، لافتا إلى أن نادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري المصري في أصعب الأوقات.

وأضاف أن "تيشيرت واحد كنت أتمنى أن أرتديه للزمالك، وهو قميص عليه أسماء الشهداء، ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه؛ بالرغم من إني قولتلهم ان ده أكتر تيشيرت هيتباع للزمالك".

شك في حيازته صور وفيديوهات لشقيقته .. السجن المشدد 16 عاما لعامل قتل صديقه بأسيوط

عفاف شعيب ومحمد سامي

رفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي

وزير العدل من مراسم أداء معاوني النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية: كونوا على قد المسئولية لحمل رسالة العدالة

وزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونية

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

