شيكابالا: تدريبات الفريق الأول للزمالك يجب أن تعود داخل النادي

أكد نجم الزمالك السابق محمود عبدالرازق شيكابالا أن نادي الزمالك قادر على النجاح في الأوقات الصعبة.

وخلال ظهوره ضيفا في برنامج “الكورة مع فايق “ على قناة ”mbc مصر 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق، أوضح أن: ”جمهور الزمالك ماحدش يقدر يسوقه ومش بيشجع أشخاص هو بيشجع الزمالك ".

وأكد نجم الزمالك السابق ضرورة أن تعود تدريبات الفريق الأول للزمالك داخل النادي، لافتا إلى أن نادي الزمالك قادر على التتويج ببطولة الدوري المصري في أصعب الأوقات.

وأضاف أن "تيشيرت واحد كنت أتمنى أن أرتديه للزمالك، وهو قميص عليه أسماء الشهداء، ولكن للأسف لم يتم الموافقة عليه؛ بالرغم من إني قولتلهم ان ده أكتر تيشيرت هيتباع للزمالك".