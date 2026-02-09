قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

طارق عبد العزيز رئيسا لبرلمانية الوفد بالشيوخ بدلا من عبد السند يمامة| خاص

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل  حزب الوفد عن أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد اليوم قرر اختيار طارق عبد العزبز رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بدلا من الدكتور عبد السند يمامة والذي تم إقالته من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ بقرار من الهيئة العليا لحزب الوفد منذ قليل.

وكانت قد كشفت مصادر داخل  حزب الوفد أن اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المنعقد اليوم أسفر بالإجماع عن إقالة الدكتور عبد السند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وقالت مصادر داخل حزب الوفد عن أن هناك استياء شديد بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة ل " صدى البلد " أن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد ومطالبات منهم بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأشارت المصادر إلى أن سبب حالة الغليان بين أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد هو أن الدكتور عبد السند يمامة اتخذ قرار منفرد منذ أقل من شهر بإرسال خطاب خاص لنفسه بأن حزب الوفد اختاره كرئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ دون الرجوع إلى الهيئة العليا لحزب الوفظ ، وهذا كان قرار منفرد منه.

وكشفت عن أن الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد سيلتزم برغبة الهيئة العليا لحزب الوفد بشأن إلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وقالت أنه في أول اجتماع للهيئة العليا لحزب الوفد سيتم مناقشة مطالبات أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بإلغاء قرار الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بكونه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ والتصويت عليه ، وبنسبة ٩٩ % فإن الهيئة العليا لحزب الوفد ترغب في إلغاء القرار المنفرد للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق بتعيين نفسه رئيس للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد مجلس الشيوخ

