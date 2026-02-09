قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
أخبار البلد

128 مليون جنيه استثمارات القابضة لكهرباء مصر هذا العام

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وفاء نور الدين

عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة القابضة برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أوضح فيه تنفيذ استثمارات بالشركة القابضة هذا العام بحوالي 128 مليون جنيه مؤكداً أن الشركة تواصل جهودها لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها، دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، كما يتم متابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور في الأحمال والتنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات، ومتابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء، ومراكز التحكم، وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية، وتطوير مراكز خدمة العملاء، واستحداث العديد من الخدمات للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة وخطة الدولة للتحول الرقمي، مضيفا تنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات، وتم الانتهاء من الربط المكانى لما يقرب من (32.9) مليون مشترك، بالإضافة إلى استكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية.

أوضح المهندس جابر دسوقي العمل على تطوير الأداء المالي بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتي تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتماني لمصر، وكذلك الدراسة المستمرة للخدمات المصرفية المتاحة لاختيار الأنسب منها بما يحقق أعلى عائدات للشركة وأفضل مزايا لفتح الاعتمادات المستندية والحصول على أفضل الشروط والأسعار، وفى إطار تخفيف الاعباء التمويلية وتخفيف الالتزامات المالية عن كاهل الشركة القابضة، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الشركة لمواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية لدعم وتنمية الموارد البشرية ورفع قدرات وكفاءة العاملين، وفى هذا الإطار فقد تم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات، وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة.

أشار المهندس جابر دسوقي، إلى تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية للعاملين بقطاع الكهرباء وذلك من خلال استكمال تطوير مستشفى كهرباء الإسماعيلية وزيادة قدرتها الاستيعابية إلى (72) سريرا بدلاً من (20) سرير وإعداد مبنى كامل للعيادات الخارجية، وتفعيل العمل في عدد من العيادات التخصصية ضمن خطة شركة الخدمات الطبية لإنشاء سلسلة من العيادات التخصصية بمحافظات الجمهورية، والاهتمام برفع مستوى الكوادر الطبية والفنية من العاملين بالقطاع الطبى بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الخدمات الطبية، واطلاعهم على المجالات الطبية الحديثة من خلال الدورات التدريبية في الجامعات، مشيرا إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي  لتبادل الطاقة من خلال الربط الكهربائي، موضحا تولى مصر رئاسة المجلس الوزاري لتجمع الطاقة لدول شرق أفريقيا EAPP، كما فازت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة اللجنة التوجيهية للتجمع وذلك من خلال عضويتها ومشاركتها في جميع فعاليات التجمع حيث تمثل  مصر حوالى 70% من القدرات الكهربائية للتجمع، و22% من قدرات القارة الأفريقية، وفى إطار تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات فقد تم  تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية.

فى ختام أعمال الجمعية، أشاد الدكتور محمود عصمت بما تحقق على مدار العام الماضي، مطالبا باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية.

وزير الكهرباء قطاع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر الشبكة القومية للكهرباء

