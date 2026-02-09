المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل

أكد نافع الرفاعي، المسؤول الإعلامي لنادي الجيش الملكي المغربي، أن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا قد تشهد سيناريو التعادل، وهو ما يكفل تأهل الفريقين معًا إلى الدور المقبل من البطولة.

وأوضح الرفاعي، في تصريحات إعلامية، أن حسابات المجموعة تجعل نتيجة التعادل كافية لحسم بطاقتي التأهل، مشددًا على أن المباراة ستكون قوية ومليئة بالندية، في ظل رغبة كل طرف في إنهاء دور المجموعات بأفضل صورة ممكنة.

وأشار المسؤول الإعلامي للجيش الملكي إلى احترامه الكبير للنادي الأهلي وتاريخه القاري، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق المغربي يدخل اللقاء بطموح مشروع، ويسعى لتأكيد حضوره القوي في البطولة القارية.

ويستعد الأهلي لاستضافة الجيش الملكي في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، نظرًا لأهميتها في تحديد ملامح المتأهلين إلى الدور التالي.