بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

أطلق تطبيق إنستاباي تحذيرًا عاجلًا للمستخدمين، دعا خلاله إلى عدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل المجهولة، مؤكدًا أن حماية الحسابات تبدأ بعدم الإفصاح عن أي معلومات حساسة تحت أي ظرف.

وأوضح التحذير أن التطبيق لا يطلب مطلقًا من المستخدمين إدخال بياناتهم أو كلمات المرور عبر مكالمات أو رسائل، مشددًا على ضرورة تجاهل أي تواصل غير رسمي يدّعي الانتماء إلى التطبيق أو الجهات المصرفية.



شكوى تكشف حيلة تقنية جديدة للاستيلاء على الأموال

وجاء هذا التحذير بعد ظهور شكوى موثقة لشاب من مدينة الزقازيق، تعرض لعملية اختراق تقني متطورة، خسر على إثرها مبلغ 82 ألفًا و500 جنيه خلال دقائق قليلة، باستخدام وسيلة احتيال حديثة تعرف باسم “Flash SMS”.

وتعد هذه الطريقة من أخطر أساليب الاختراق الحديثة، حيث لا تعتمد على روابط وهمية أو رسائل تصيّد تقليدية، بل تستغل ثقة المستخدم وتدفعه إلى فتح التطبيق بنفسه دون أن يدرك أنه يسلم بياناته للمخترق.

كيف تبدأ عملية الاختراق برسالة خاطفة

وبحسب تفاصيل الواقعة، تلقى الضحية رسالة منبثقة ظهرت فجأة على شاشة الهاتف، تشبه رسائل الشبكة أو إشعارات الرصيد، تفيد بحدوث خصم مالي، وتطالبه بالدخول إلى التطبيق للتأكد من العملية.

الرسالة كانت ذات شكل رسمي ومقنع، ما دفع المستخدم إلى فتح تطبيق إنستاباي فورًا بدافع القلق، دون إدراك أن الرسالة كانت جزءًا من مخطط اختراق متكامل.



لحظة إدخال كلمة المرور كانت نقطة التحول

عند فتح التطبيق وإدخال كلمة المرور، كان على الهاتف تطبيق تجسس يعمل في الخلفية، يقوم بمراقبة الشاشة وتسجيل كل ما يظهر عليها في الوقت الفعلي، ما أتاح للمخترق الوصول الكامل إلى بيانات الدخول.

وبعد ثوانٍ، أُغلقت شاشة الهاتف فجأة، وظهر ما يشبه شاشة تحديث نظام التشغيل، وهو ما اعتقده الضحية تحديثًا طبيعيًا، بينما كانت في الواقع شاشة وهمية لإلهائه عن العمليات الجارية في الخلفية.

تحويل الأموال خلال دقائق دون علم الضحية

وخلال هذا التوقيت القصير، قام المخترق بتحويل الأموال بسرعة إلى محافظ إلكترونية متعددة، حيث تم سحب 60 ألف جنيه في عملية أولى، تلتها عملية أخرى بقيمة 22 ألفًا و500 جنيه، لتتم السرقة كاملة خلال دقائق معدودة.

إرشادات مهمة لحماية حسابات إنستاباي

وحذر خبراء أمن المعلومات من تجاهل أي رسالة منبثقة تطلب فتح تطبيق بنكي، مؤكدين أن التطبيقات المصرفية لا تستخدم هذه الوسائل للتواصل مع العملاء.

كما شددوا على خطورة تحميل التطبيقات من خارج المتاجر الرسمية، خاصة ملفات APK، التي غالبًا ما تحتوي على برمجيات تجسس مخفية.

ونصحوا بمراجعة صلاحيات التحكم في الجهاز بشكل دوري، من خلال إعدادات الأمان، والتأكد من عدم وجود أي تطبيق مجهول يمتلك صلاحيات إدارة الهاتف.

ماذا تفعل إذا لاحظت سلوكًا غريبًا في الهاتف؟

وفي حال ظهور شاشة تحديث مفاجئة أو إغلاق الهاتف دون سبب واضح، ينصح الخبراء بفصل الاتصال بالإنترنت فورًا، سواء عبر Wi-Fi أو بيانات الهاتف، أو إيقاف تشغيل الجهاز تمامًا، حتى يتم فحصه والتأكد من خلوه من أي برامج تجسس.

وأكد التحذير أن الوعي بأساليب الاحتيال الرقمية بات خط الدفاع الأول لحماية الأموال، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيقات المالية في المعاملات اليومية.

خدمات تطبيق «إنستاباي»

يتيح تطبيق «إنستاباي» للمستخدمين دفع فواتير الاتصالات والإنترنت، وشحن الاتصالات والإنترنت، بالإضافة إلى دفع فواتير الغاز والمياه والكهرباء.

كما يوفر التطبيق خدمات دفع الفواتير لشركات التمويل الاستهلاكي، ويعمل مع 13 شركة تمويل عاملة في مصر ومتاحة عبر التطبيق.

حدود المعاملات المالية عبر انستاباي

حدد التطبيق حدود المعاملات المالية لضمان أمان العملاء، حيث تبلغ حد المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه مصري، والحد اليومي للخصم من البنك الواحد 120 ألف جنيه مصري، بينما الحد الشهري للخصم من البنك الواحد يصل إلى 400 ألف جنيه مصري.

نصائح مهمة للعملاء

لا تشارك أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية مهما كان مصدر الرسالة.

التأكد من أن أي عمليات دفع أو تعاملات مالية تتم فقط من خلال التطبيق الرسمي.

الإبلاغ عن أي محاولات احتيال باسم «إنستاباي» فورًا للجهات المختصة والتطبيق نفسه.

يؤكد «إنستاباي» على أهمية الحذر وعدم الانسياق وراء أي رسائل أو مكالمات تدعي أنها من التطبيق، خاصة المتعلقة ببيانات الحسابات أو برامج المكافآت، لضمان سلامة الأموال والمعلومات الشخصية للمستخدمين.

رسوم إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025

أطلقت شبكة المدفوعات اللحظية تحديثًا جديدًا للرسوم والتعريفات الخاصة بالخدمات المقدمة عبر إنستاباي، وتشمل التحويلات والاستعلامات.

وتم تحديد الرسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.



ولتوضيح الرسوم، إليك أمثلة على تكلفة التحويلات عبر إنستاباي:

إذا حولت 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا

إذا حولت 1000 جنيه: الرسوم 1 جنيه

إذا حولت 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات

إذا حولت 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا

إذا حولت 70 ألف جنيه (الحد الأقصى): الرسوم 20 جنيهًا

وللتحويلات التي تتجاوز 70 ألف جنيه، يجب تقسيم المبلغ على أكثر من معاملة، فعلى سبيل المثال، تحويل 100 ألف جنيه يتطلب معاملتين: الأولى 70 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، والثانية 30 ألف جنيه برسوم 20 جنيهًا، ليكون إجمالي الرسوم 40 جنيهًا.