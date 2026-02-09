قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لفتة إنسانية.. شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب الشيوخ: اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي وبن زايد يرسخ محور الاستقرار العربي

النائب محمد شعيب
النائب محمد شعيب
حسن رضوان

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية للقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف "شعيب" اللقاء بأنه تجسيد لخصوصية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.


وأشاد عضو مجلس الشيوخ بجولة الزعيمين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اطلاع الرئيس السيسي على الابتكارات النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة يعكس رؤية الدولة المصرية نحو توطين المعرفة والذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية للتنمية في الجمهورية الجديدة.


وأوضح النائب محمد شعيب أن اللقاء تناول نقاطاً جوهرية تمس مصالح الشعبين، ومن أبرزها الترحيب بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهو ما يؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري والتشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتمسك بمسار السلام القائم على "حل الدولتين" وضرورة البدء السريع في عمليات إعادة الإعمار.


واختتم النائب محمد شعيب بيانه بالاشارة إلى أن تأكيد الزعيمين على أهمية تسوية أزمات المنطقة بالوسائل السلمية هو بمثابة "رسالة طمأنة" وتأكيد على دور مصر والإمارات في تجنب التصعيد الذي قد يطول الجميع، مشدداً على أن وحدة الموقف المصري الإماراتي هي دائماً صمام الأمان لمقدرات شعوب المنطقة.

النائب محمد شعيب مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

حريق بمصفاة بيجي العراقية

مقتل عامل وإصابة 6 في حريق بمصفاة بيجي العراقية

جانب من اللقاء

بقيمة 9 مليار دولار.. الولايات المتحدة وأرمينيا يوقعان اتفاق نووي

مطار هافانا

لنفاد وقود الطائرات.. الخطوط الجوية الكندية توقف رحلاتها إلى كوبا

بالصور

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

المزيد