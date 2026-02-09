نائب الشيوخ: اللقاء الأخوي بين الرئيس السيسي وبن زايد يرسخ محور الاستقرار العربي

أكد النائب محمد شعيب، عضو مجلس الشيوخ، على الأهمية الاستراتيجية للقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووصف "شعيب" اللقاء بأنه تجسيد لخصوصية الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن التنسيق المستمر بين القاهرة وأبوظبي يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.



وأشاد عضو مجلس الشيوخ بجولة الزعيمين في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اطلاع الرئيس السيسي على الابتكارات النوعية في مجال التكنولوجيا المتقدمة يعكس رؤية الدولة المصرية نحو توطين المعرفة والذكاء الاصطناعي كأدوات أساسية للتنمية في الجمهورية الجديدة.



وأوضح النائب محمد شعيب أن اللقاء تناول نقاطاً جوهرية تمس مصالح الشعبين، ومن أبرزها الترحيب بزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، وهو ما يؤكد الثقة في صلابة الاقتصاد المصري والتشديد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، والتمسك بمسار السلام القائم على "حل الدولتين" وضرورة البدء السريع في عمليات إعادة الإعمار.



واختتم النائب محمد شعيب بيانه بالاشارة إلى أن تأكيد الزعيمين على أهمية تسوية أزمات المنطقة بالوسائل السلمية هو بمثابة "رسالة طمأنة" وتأكيد على دور مصر والإمارات في تجنب التصعيد الذي قد يطول الجميع، مشدداً على أن وحدة الموقف المصري الإماراتي هي دائماً صمام الأمان لمقدرات شعوب المنطقة.