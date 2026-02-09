قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟

علق اللواء طارق خضر أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، على ما يتم ترديده عن وجود تعديل وزاري مرتقب بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي .

وقال طارق خضر في مداخلة هاتفية في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك فارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل الحكومة بأكملها ".

وتابع طارق خضر :" القرار الجمهوري هو الذي سيحدد ما إذا كنا بصدد تشكيل حكومة جديدة أم مجرد تعديل وزاري ".

وأكمل طارق خضر :" إذا تم تشكيل حكومة جديدة ولم تحصل هذه الحكومة على ثقة غالبية أعضاء النواب خلال 30 يوم يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب الحاصل على أكثرية مجلس النواب ".

ولفت طارق خضر:" في حالة وجود تعديل وزاري يحق لرئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين في مجلس النواب ".