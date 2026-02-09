قبل التعديل الوزاري| مدبولي مستمر في قيادة الحكومة.. ومصطفى بكري: المواطن بحاجة إلى وزراء فاعلين

يعقد مجلس النواب غدا الثلاثاء جلسه طارئة ، يرجح أن تكون للنظر في التعديل الوزاري الذي اعتمده رئيس الجمهورية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الحالي.

مصطفى بكري: المواطن المصري بحاجة إلى وزراء فاعلين يشعرون بمعاناة الشارع

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المرحلة المقبلة تتطلب حكومة قوية وقادرة على مواجهة التحديات، مشددًا على أن أي وزير لا يدرك طبيعة وزارته أو لم يحقق إنجازًا حقيقيًا لا يستحق الاستمرار في موقعه.

وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن المواطن المصري بحاجة إلى وزراء فاعلين يشعرون بمعاناة الشارع، يعملون على ضبط الأسعار، تحسين الخدمات، مكافحة الفساد، وإنهاء الروتين، إلى جانب امتلاك رؤية سياسية في التعامل مع الأزمات.

وأشار بكري إلى أن الدولة تواجه معارك داخلية وخارجية، ما يستلزم حكومة تتحمل غضب الناس، تنزل إلى الشارع، وتساند القيادة السياسية في احتواء الأزمات وحل مشكلات المواطنين.

مصطفى بكري: التغيير الوزاري يأتي في إطار التجديد وضبط الأداء

أكد الإعلامي والنائب مصطفى بكري عن قرب إجراء تعديل وزاري مرتقب، مع استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسًا للحكومة، مؤكدًا أن التعديل سيشهد مفاجآت عديدة في الأسماء، إلى جانب حركة محافظين أوسع من التعديل الوزاري نفسه.

وقال مصطفى بكري، خلال تصريحات لبرنامج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن مجلس النواب دُعي للانعقاد الثلاثاء المقبل لمناقشة أمر وصفه بالمهم، مشيرًا إلى أن التعديل قد يشمل نحو 10 أو 11 وزيرًا بعد مراجعة الأسماء وفق معايير وتقارير رسمية.

وأشار بكري إلى أن التشكيل الجديد سيُعرض على البرلمان، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، لافتًا إلى أن التغيير يأتي في إطار التجديد وضبط الأداء، خاصة في الوزارات الخدمية، وإنهاء ملفات لا تزال مفتوحة.

مدبولي مستمر.. نشأت الديهي يكشف مفاجأت هامة عن التعديل الوزاري



كشف الإعلامي نشأت الديهي أن المعلومات المتوافرة لديه تشير إلى استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه رئيسًا للحكومة، مع إجراء تعديل وزاري خلال ساعات.

وقال نشأت الديهي، خلال تقديمه برنانج “بالورقة والقلم”، عبر فضائية “تن”، أن ما يجري حاليًا هو تعديل وزاري وليس تغييرًا كاملًا للحكومة، حيث يقتصر الأمر على استبدال عدد من الوزراء مع بقاء رئيس الوزراء.

وأشار إلى أن مجلس النواب من المقرر أن يناقش التعديل خلال جلسته المقبلة، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس، مؤكدًا أن البلاد ستدخل شهر رمضان بحكومة معدلة، يعقبها بيان من رئيس الوزراء حول ملامح المرحلة المقبلة.



عمرو أديب: مدبولي سيبقى في الحكومة.. وهناك حالة عدم رضا على أداء الوزراء



اكد الإعلامي عمرو أديب، أنه “أنا منذ شهر قد أكدت أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء باقي في الحكومة، مشيرا إلى أنه ليس هناك رضا عن الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان لا بد من الإتجاه نحو التعديل الوزاري”.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه ليس هناك ثقة في الكيان الإداري الذي تهالك على مدار السنوات الماضية، مؤكدا أنه لا بد من وجود الكفاءات الإدارية التي تنجز القضايا الهامة.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه يبدو أن الوزارات المختلفة لا تحقق أمال الشعب المطلوبة، مؤكدا أنه لا بد من متابعة دورية على عمل الوزراء في الحكومة.