هل تبطل الصلاة إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص حول حكم صلاة الإمام إذا أخطأ في قراءة الفاتحة، وهل تؤثر هذه الأخطاء على صحة صلاته وصلاة من خلفه، مؤكدًا أن هذا السؤال من القضايا المهمة التي يجب التنبه لها.

حكم صلاة الإمام إذا أخطأ في قراءة الفاتحة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن قراءة الفاتحة ركن أساسي من أركان الصلاة، وأن تعلمها وإتقانها أمر واجب على كل مسلم، خاصة لمن يتقدم للإمامة.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، حيث ذهب بعضهم إلى أن صلاة من يتقن قراءة الفاتحة خلف إمام يخطئ فيها تكون باطلة، إلا أن هذا القول ليس هو المعتمد في الفتوى.

هل تبطل صلاة المأموم إذا أخطأ الإمام في قراءة الفاتحة؟

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الفتوى المعمول بها تقرر أنه ما دامت صلاة الإمام قد صحت في نفسها، فإن صلاة المأمومين خلفه تكون صحيحة أيضًا، ولا تبطل صلاتهم بسبب خطأ الإمام في القراءة، طالما لم تفسد صلاته هو.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة مراعاة اختيار الإمام الذي يحسن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، من حيث مخارج الحروف وضبط التشكيل، حتى لا يُنطق حرف مكان حرف، أو تُبدل الفتحة كسرة أو غير ذلك من الأخطاء، مؤكدًا أن الإمامة مسؤولية عظيمة تتطلب علمًا وإتقانًا.



حكم من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاة

وكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن حكم من نسي قراءة الفاتحة في الصلاة قائلة إنه يجب على من نسي قراءة الفاتحة أن يقرأها لأنه لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب لقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «أيما رجل صلى صلاة بغير قراءة أم القرآن فهي خداج فهي خداج»، أى ناقصة.

حديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ» قد أخرجه أحمد والشيخان والنسائي، ويمكن اعتباره في حق غير المأموم؛ كالإمام والمنفرد؛ لقول جابر رضي الله عنه "من صلَّى ركعة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فلم يصلّ، إلا أن يكون وراء الإمام" أخرجه الترمذي وقال: [حسن صحيح].