ديني

ما شروط صحة صلاة الجنازة؟.. الإفتاء تحدد 5 ضوابط

أحمد سعيد

كشفت دار الإفتاء، عن شروط صحة صلاة الجنازة موضحة أن الصلاة على الجنازة من فروض الكفاية عند جماهير الفقهاء، وقد رغَّب الشرع الشريف فيها. 

وأضافت دار الإفتاء في فتوى منشورة على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الشرع الشريف نَدَب اتباع الجنازة حتى تدفن؛ ويشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لصحة الصلوات المفروضة من وهي: 

  1. الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر 
  2. طهارة البدن والثوب والمكان من النجاسات 
  3. ستر العورة 
  4. استقبال القبلة 
  5. النية

كيفية أداء صلاة الجنازة

صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات ويقال فيها:

  • التكبيرة الأولى، نقرأ فيها سورة الفاتحة (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ).
  • التكبيرة الثانية، وفيها نقرأالصلاة الإبراهيمية .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
  • التكبيرة الثالثة، وفيها يتم الدعاء للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله دارًا خيرًا من داره , وأهلًا خيرًا من أهله , وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار.
  • التكبيرة الرابعة : وفيها يتم الدعاء للمشيعين في الجنازة، فتقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده" ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم، وفي نهاية الصلاة تسليمة واحدة جهة اليمين.

ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى

وكانت دار الإفتاء قد أكدت عبر صفحتها الرسمية أنه إذا تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعةً واحدةً: كان للمُصَلِّي عليها قيراطٌ مِن الأجر والثواب عن كلِّ جنازة منها كما لو صلى عليها منفردة. 

وأوضحت أنَّ الشرع قد ربط هذا الأجر والثواب بوصف الصلاة على الجنازة، وهو حاصلٌ في كلِّ ميتٍ يُصَلَّى عليه وإن تعدَّدت الجنائز، بالإضافة إلى أنَّ كلَّ ميتٍ ينتفع بصلاة المصلِّي عليه ودعائه له؛ فحصل له تعدُّد الأجر، وفضل الله واسع.

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟
محافظ الشرقية
من عزاء شقيقة إميل شوقي
)مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء
