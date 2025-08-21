قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟.. الإفتاء توضح

ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة
ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما ثواب صلاة الجنازة على أكثر من متوفى مرة واحدة؟

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عن السؤال قائلة: إذا تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعةً واحدةً: كان للمُصَلِّي عليها قيراطٌ مِن الأجر والثواب عن كلِّ جنازة منها كما لو صلى عليها منفردة؛ لأنَّ الشرع قد ربط هذا الأجر والثواب بوصف الصلاة على الجنازة، وهو حاصلٌ في كلِّ ميتٍ يُصَلَّى عليه وإن تعدَّدت الجنائز، بالإضافة إلى أنَّ كلَّ ميتٍ ينتفع بصلاة المصلِّي عليه ودعائه له؛ فحصل له تعدُّد الأجر، وفضل الله واسع.

كيف نصلي صلاة الجنازة

صلاة الجنازة لها أربع تكبيرات.

التكبيرة الاولى، نقرأ فيها سورة الفاتحة (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۞ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞ اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ).


التكبيرة الثانية، وفيها نقرأالصلاة الإبراهيمية .. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد


التكبيرة الثالثة، وفيها يتم الدعاء للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله دارًا خيرًا من داره , وأهلًا خيرًا من أهله , وزوجًا خيرًا من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار


التكبيرة الرابعة : وفيها يتم الدعاء للمشيعين في الجنازة، فتقول "اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده" ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم، وفي نهاية الصلاة تسليمة واحدة جهة اليمين

