وزير الأوقاف يدين الهجوم على مسجد في نيجيريا ويدعو للاحتشاد للتصدي للتطرف والإرهاب

أدان الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الهجومَ الإرهابي والذي وقع صباح أمس الأول في بلدة أونجوان مانتاو النائية بمنطقة مالومفاشي، واستهدف مسجدًا في أثناء صلاة الفجر بولاية كاتسينا شمال نيجيريا، مسفرًا عن استشهاد نحو ٥٠ شخصًا، واختطاف نحو ٦٠ آخرين وفق مصادر محلية.

وأكد الوزير أنَّ الاعتداء على بيوت الله، وانتهاك حرمة الدماء الطاهرة، يمثل جريمة نكراء تتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، وتكشف وجهًا بشعًا للتطرف والإرهاب الذي لا دين له ولا وطن، مشددًا على أهمية نشر الوعي وتعزيز قيم الاعتدال لحماية الشباب والأجيال الجديدة من الوقوع فريسة للتطرف؛ وأهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الفكر المتطرف، وتجفيف منابع الإرهاب، وتعزيز التعاون بين الدول لحماية المجتمعات من تلك الاعتداءات الآثمة.

تغمد الله الشهداء بواسع رحمته، وأسكنهم فسيح جناته، وألهم ذويهم الصبر والسلوان، وردّ الغائبين إلى أهليهم عاجلاً.

خالص المواساة والتعازي للشعب النيجيري الشقيق حكومةً وشعبًا.