مسئول طبي بكفر الزيات: الزوج الناجي بعد وفاة عروسه حالته حرجة
موظفة بمدرسة خطفته .. حل لغز اختفاء طفل وطلب فدية 100 ألف جنيه بالجيزة
وزير خارجية الصومال: ما يسمى بأرض الصومال جزء لا يتجزأ من جمهوريتنا.. واعتراف إسرائيل غير مقبول
وزير خارجية الصومال: سيادة ووحدة أراضينا أمر لا يقبل التفاوض
إحالة 14 طعنا في الـ 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب لمحكمة النقض
القيادة السيبرانية الإسرائيلية تحذر من رسائل تخويفية: محاولة لإثارة الذعر فقط
لجنة انتخابات الوفد: لاطعون فى اليوم الأول لتلقى التظلمات على رئاسة الحزب
وظائف خالية براتب 20 ألف جنيه .. طرق التقديم والأوراق المطلوبة
والدته تستحوذ على 80% منها .. كم تقدر ثروة نجم المغرب أشرف حكيمي؟
المدعي العام الإيراني: المشارك في الاحتجاجات عدو لله و يواجه عقوبة الإعدام
حكيمي يتفوق على صلاح في قائمة أفضل 20 لاعبًا إفريقيًا
خفير يفتعل حريقا في فيلا لسرقة بلاي ستيشن ومتعلقات ثمينة بأكتوبر
اعرف عيوب كل منهما.. الفرق بين الحساب الجاري والتوفير في البنوك

خالد يوسف

قد يفتقر الكثيرون إلى معرفة الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير في البنوك، فالفرق بينهما كبير ويختلف بحسب ما يحتاجه العميل، وعادة ما توضح البنوك هذا الفرق قبل فتح الحساب البنكي حتى يكون العميل على دراية بطبيعة الحساب الذي يملكه، ويجب معرفة الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير قبل بدء إجراءات فتح حساب في البنك، وتحديد ما تستهدفه من وراء هذا الحساب، وبناءً عليه يمكنك تحديد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير

يشرح موظفو البنك الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير، للعميل عند فتح حساب جديد، حيث تتعدد أنواع الحسابات المصرفية وفقا للهدف الذي يرغب العميل في تحقيقه، ويُنصح العملاء بتحديد احتياجاتهم المالية بدقة قبل اختيار نوع الحساب المناسب، مع إمكانية فتح كلا النوعين للاستفادة من مميزات كل منهما.

ويكمن الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير في الغرض من الاستخدام؛ فالحساب الجاري مخصص للمعاملات اليومية السريعة، بينما صُمم حساب التوفير لحفظ الأموال وتنميتها عبر الزمن.

وتتيح البنوك المصرية، ومن بينها البنك الأهلي، نوعين رئيسيين من الحسابات المصرفية لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، سواء للمعاملات اليومية أو الادخار طويل الأجل، وفيما يلي نعرض الفرق بين الحساب الجاري وحساب التوفير:

العوائد والفوائد

ـ يوفر حساب التوفير عائدًا ماديًا (فائدة) على الأموال المودعة، وتختلف النسبة حسب البنك والمبلغ، وقد تصل في بعض البنوك إلى مستويات تنافسية تصل إلى 25% سنويًا في بعض العروض. 

ـ لا يقدم الحساب الجاري عادةً أي فوائد على الرصيد المودع، حيث يركز على سهولة الوصول للأموال.

 حدود المعاملات والسحب

تضع البنوك حدًا أقصى لعدد عمليات السحب الشهرية المجانية في حسابات التوفير لتشجيع الادخار.

يتيح الحساب الجاري حرية كاملة في عدد العمليات المصرفية اليومية دون قيود، مما يجعله مثاليًا للأعمال التجارية وصرف الرواتب.

 الخدمات والمميزات الإضافية

يتوفر دفتر الشيكات غالبًا مع الحسابات الجارية فقط، ونادرًا ما يُمنح لحسابات التوفير، كما توفر الحسابات الجارية ميزة السحب على المكشوف التي تتيح سحب مبلغ يتجاوز الرصيد الحالي بحدود معينة، وهي غير متوفرة في حسابات التوفير.

ويتطلب الحساب الجاري غالبًا حدًا أدنى أعلى للرصيد (مثل 2500 جنيه أو أكثر) لتجنب الرسوم مقارنة بحساب التوفير.

 الفئات المستهدفة

يستهدف حساب التوفير، الأفراد الراغبين في بناء مدخرات للمستقبل أو حالات الطوارئ.

ويناسب الحساب الجاري الشركات ورواد الأعمال والأفراد الذين يحتاجون لسداد فواتيرهم وإجراء معاملات شرائية يومية متكررة.

عيوب الحساب الجاري

 رغم المميزات العديدة للحساب الجاري، إلا أن عيوب الحساب الجاري أيضا يجب وضعها في الاعتبار قبل فتح الحساب، وتشمل التالي:

ـ انعدام العائد المالي: لا يحصل العميل على أي فوائد أو عوائد على الأموال المودعة، مما يعني فقدان فرصة تنمية المدخرات.

الحد الأدنى المرتفع للرصيد: تطالب البنوك بحد أدنى أعلى للرصيد مقارنة بحسابات التوفير، وقد يتم فرض رسوم إضافية عند انخفاض الرصيد عن الحد المطلوب.

رسوم الخدمات المصرفية: قد تفرض البنوك رسومًا شهرية أو سنوية على صيانة الحساب الجاري، إضافة إلى رسوم على بعض الخدمات مثل إصدار دفاتر الشيكات.

مخاطر الإنفاق المفرط: سهولة الوصول للأموال والسحب المتكرر قد تشجع على الإنفاق غير المخطط له.

عيوب حساب التوفير

 عيوب حساب التوفير، تستدعي الانتباه قبل فتح الحساب بهدف التوفير لمعرفة جميع الحالات التي قد تكلف العميل رسوما إضافية، وفيما يلي بعض العيوب:

 قيود على التحويلات الدولية: تمنع بعض البنوك أو تقيّد استقبال الحوالات الخارجية على حسابات التوفير، أو تحتاج موافقة مسبقة، مما يجعلها غير مناسبة لمن يستقبلون أرباحًا من منصات عالمية مثل YouTube أو Facebook.

 محدودية المعاملات: التحويلات والسحب ليست بنفس سهولة الحساب الجاري، مع وجود حد أقصى لعدد العمليات المجانية شهريًا.

رسوم عند انخفاض الرصيد: إذا انخفض الرصيد عن الحد الأدنى المطلوب، قد يتوقف الحساب أو تُخصم رسوم خدمة إضافية.

عدم توفر دفتر الشيكات: لا يتيح حساب التوفير عادةً إصدار دفاتر شيكات، مما يحد من خيارات الدفع المتاحة.

العائد المحدود: رغم وجود فوائد، إلا أنها قد تكون أقل من معدلات التضخم في بعض الأحيان، مما يؤثر على القيمة الحقيقية للمدخرات.

