صفقة تسليح.. باكستان والسودان على أعتاب تعاون عسكري بـ1.5 مليار دولار
عقدة الأفيال.. التاريخ ينحاز للفراعنة أمام كوت ديفوار قبل مواجهة اليوم
وفاة 11 شخصا وإصابة 9.. الصور الأولى لضحايا ومصابي حادث صحراوي المنيا
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 10-1-2026.. عيار 21 يرتفع
ترامب يلوّح بالضغط والقوة.. جرينلاند تعود إلى واجهة الصراع الجيوسياسي
لاريجاني: لدينا أزمة اقتصادية.. لكن الفوضى بيد أمريكا والصهيونية
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026
ترامب يطالب بوضع سقف 10% لفائدة بطاقات الائتمان لمدة عام
وزير الري: نتابع عن كثب موقف إيراد نهر النيل وحالته الهيدرولوجية
أستراليا تحت الطوارئ القصوى.. إعلان «حالة الكارثة» بسبب تصاعد حرائق الغابات
قيود صينية جديدة على المعادن النادرة تُربك الشركات اليابانية
لجنة انتخابات الوفد تتلقى الطعون من المرشحين .. اليوم
مواعيد جميع قطارات القاهرة ـ الإسكندرية اليوم السبت 10يناير 2026

مواعيد قطارات « القاهرة ـ الإسكندرية»
خالد يوسف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 10يناير 2026، عن المواعيد الكاملة لتشغيل القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية» في الاتجاهين، وتشمل القائمة كافة أنواع الرحلات، بدءاً من قطارات تالجو الفاخرة، والقطارات المكيفة، وصولاً إلى القطارات الروسية (ذات التهوية الديناميكية)، في إطار خطة الهيئة لتنظيم حركة السفر اليومية وتوفير خيارات متنوعة تناسب كافة فئات الجمهور، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والراحة.
 

القطارات المكيفة والروسية على خط القاهرة - الإسكندرية

ـ قطار رقم 119 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 5:00 صباحًا

ـ قطار رقم 903 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 7 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:20 صباحًا

ـ قطار رقم 1205 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 6:45 صباحًا

ـ قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 2025 تالجو القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:00 صباحًا

ـ قطار رقم 905 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 9:00 صباحًا

ـ قطار رقم 901 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8:10 صباحًا

ـ قطار رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 10:00 صباحًا

ـ قطار رقم 1211 تحيا مصر القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 10:10 صباحًا

ـ قطار رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 12:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 917 VIP القاهرة الإسكندرية مباشر موعد قيامه الساعة 15:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 919 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 14:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:10 عصرًا

ـ قطار رقم 21 تهوية القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15:25 عصرًا

ـ قطار رقم 921 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:00 مساءً

ـ قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 18:15 مساءً

ـ قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16:00 مساءً

ـ قطار رقم 931 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:15 مساءً

ـ قطار رقم 31 مكيف القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 20:30 مساءً

ـ قطار رقم 1203 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 13:25 ظهرًا

ـ قطار رقم 2023 القاهرة الإسكندرية تالجو موعد قيامه الساعة 14:00

ـ قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية تهوية موعد قيامه الساعة 16:30 ظهرًا

ـ قطار 3023 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17:00

ـ قطار 3009 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:10

ـ قطار 3022 ثالثة مكيفة المنصورة / الإسكندرية موعد قيامه الساعة 19:15

ـ قطار 934 مكيف الإسكندرية / الأقصر موعد قيامه الساعة 22:15

القطارات المكيفة والروسية على خط الإسكندرية - القاهرة

ـ قطار 8 روسي تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 5:10

ـ قطار 3024 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 10:00

ـ قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 6:00 صباحًا

ـ قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7:00 صباحًا

ـ قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 8:15 صباحًا

ـ قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 11:30 صباحًا

ـ قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية / القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14:00 ظهرًا

ـ قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 15:30 عصرًا

ـ قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:00 مساءً

ـ قطار رقم 1130 ثالثة مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 19:30 مساءً

ـ قطار رقم 568 سياحي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10

ـ قطار رقم 118 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 17:10 مساءً

ـ قطار رقم 32 تهوية الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 18:10 مساءً

ـ قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:10 مساءً

ـ قطار رقم 920 مكيف الإسكندرية / طنطا موعد قيامه الساعة 22:00 مساءً

ـ قطار رقم 18 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 13:10 ظهرًا

ـ قطار رقم 28 روسي الإسكندرية / القاهرة موعد قيامه الساعة 20:20 مساءً

