تعديل مواعيد قطار العاصمة (LRT) تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد| التفاصيل الكاملة

حمادة خطاب

 ​أعلنت شركة "آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو" (RATP Dev Transport Cairo)، المسؤولة عن إدارة وتشغيل القطار الكهربائي الخفيف (قطار العاصمة)، عن إجراء تعديلات مؤقتة على جداول تشغيل الرحلات، وذلك تزامناً مع عطلة عيد الميلاد المجيد.

​وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها اليوم، أنه تقرر تعديل مواعيد العمل فقط يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026، ليتم تشغيل القطار وفقاً لجدول المواعيد الخاص بيوم الجمعة (أيام العطلات)، وذلك تيسيراً على المواطنين وضماناً لتقديم خدمة نقل متميزة خلال فترة الإجازة.

​تفاصيل الجدول الزمني ليوم الأربعاء 7 يناير:

 

​وفقاً للتعديلات المعلنة، سيكون نظام التشغيل كالتالي:

​معدل التقاطر: تنطلق الرحلات من محطة "عدلي منصور" باتجاه "مدينة الفنون والثقافة" بالعاصمة الإدارية بمعدل قطار كل 15 دقيقة.

​آخر رحلة (من اتجاه عدلي منصور): ينطلق آخر قطار متوجهاً إلى مدينة الفنون والثقافة في تمام الساعة 10:15 مساءً.

​آخر رحلة (من اتجاه مدينة الفنون والثقافة): ينطلق آخر قطار متوجهاً إلى محطة عدلي منصور التبادلية في تمام الساعة 10:15 مساءً.

​وأكدت الشركة أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على مواءمة ساعات التشغيل مع احتياجات الركاب خلال العطلات الرسمية، مشددة على التزامها بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة لجمهور الركاب.

​واختتمت الشركة بيانها بتقديم التهنئة للشعب المصري بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لجميع الركاب رحلات سعيدة وآمنة.

