حبس أصحاب فيديو المخدرات بالعجوزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية حبس 4 مسجلين خطر أصحاب فيديو تعاطي المخدرات بالعجوزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وجهت النيابة للمتهمين تهمتي تعاطي المواد المخدرة والتسول، وقررت ارسال الفيديو للجهات المختصة لتفريغه وارفاث التقرير بملف التحقيقات.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام عدد من الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي القاهرة، والجيزة، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بترددهم على المنطقة المشار إليها للتسول وتعاطي المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.