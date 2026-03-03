قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سماع دوي انفجارات في مدينتي أصفهان وشيراز الإيرانيتين
نتنياهو: هاجمنا إيران قبل أن تصبح قدراتها النووية "محصنة"
قطر: التصدي لطائرتين مقاتلتين و98 صاروخا باليستيا منذ بدء الهجمات الإيرانية
الهجوم بمسيرات على أحد أكبر مشروعات تخزين النفط الخام في الشرق الأوسط
عضو في مجلس الخبراء : اختيار المرشد الإيراني الجديد لن يستغرق وقتاً
هل كثرة المضمضة في نهار رمضان تفسد الصيام؟.. مجدي عاشور يجيب
إيران: مقـ.تل 13 جنديا في هجوم إسرائيلي على قاعدة عسكرية بمحافظة كرمان
النفط يواصل الصعود لليوم الثالث مع تصاعد الحرب واتساع المخاطر في مضيق هرمز
ترامب: الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى بريطانيا لشن حرب في الشرق الأوسط
بقوة 6.1 ريختر.. هزة أرضية قوية تضرب جزيرة سومطرة في إندونيسيا
هل النوم بعد صلاة الفجر يسبب كوابيس؟.. الإفتاء ترد
عيار 21 يسجل 7450 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر
أخبار العالم

تحرك عاجل من الجيش اللبناني على الحدود مع الأراضي المحتلة

جيش اللبناني
جيش اللبناني
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني أخلى  مواقعه المتقدمة بالجنوب في سهل المجيدية وفي بسطرة وعزرائيل في تلال كفرشوبا حيث نقل عناصره إلى مركز كفرحمام.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، قائلاً: "جميع الخيارات مطروحة"، وذلك رداً على سؤال حول احتمال شنّ هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "كان رئيس الأركان متواجداً على الحدود الشمالية، والتقى قادة الفرق وقائد القيادة الشمالية، وأطلعهم على الخطط، ووافق عليها"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع دفرين: "الخلاصة هي أن جميع الخيارات مطروحة.. سنعمل على نزع سلاح حزب الله وإزالة أي تهديدات تُحدق بالمواطنين الإسرائيليين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز قواته على الحدود الشمالية خلال الصراع مع إيران.

لبنان الجيش اللبناني حزب الله جيش الاحتلال الأراضي المحتلة

