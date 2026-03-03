تحرك عاجل من الجيش اللبناني على الحدود مع الأراضي المحتلة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الجيش اللبناني أخلى مواقعه المتقدمة بالجنوب في سهل المجيدية وفي بسطرة وعزرائيل في تلال كفرشوبا حيث نقل عناصره إلى مركز كفرحمام.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيفي دفرين، قائلاً: "جميع الخيارات مطروحة"، وذلك رداً على سؤال حول احتمال شنّ هجوم بري ضد حزب الله في لبنان.

وأضاف، في معرض إجابته على سؤال خلال مؤتمر صحفي: "كان رئيس الأركان متواجداً على الحدود الشمالية، والتقى قادة الفرق وقائد القيادة الشمالية، وأطلعهم على الخطط، ووافق عليها"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وتابع دفرين: "الخلاصة هي أن جميع الخيارات مطروحة.. سنعمل على نزع سلاح حزب الله وإزالة أي تهديدات تُحدق بالمواطنين الإسرائيليين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز قواته على الحدود الشمالية خلال الصراع مع إيران.