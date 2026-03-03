تصعيد صباحي جديد.. حزب الله يعلن استهداف موقعين إسرائيليين



أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة ميرون للمراقبة وإدارة العمليات الجوية شمالي فلسطين المحتلة، حيث تم إصابة أحد الرادارات ومبنى قيادي لحيش الاحتلال .

ووفق البيان الصادر عن حزب الله اللبناني ؛ فقد تم استهداف قاعدة نفح في الجولان السوري المحتل برشقة صاروخية كبيرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم ؛ أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عملية هجومية بطائرات مسيّرة استهدفت رادارات وغرف تحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.

وقال الحزب في بيان رسمي إن "المقاومة الإسلامية استهدفت بسرب من المسيرات الانقضاضية مواقع الرادارات وغرف التحكم في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل".

وأكد الحزب أن العملية تأتي في إطار "الدفاع عن أرضها وشعبها"، مشدداً على أن "المقاومة معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها، خصوصاً مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه".

يأتي هذا الهجوم في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً واسعاً على خلفية الغارات الإسرائيلية المتكررة على مواقع إيرانية ولبنانية، وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع ليشمل جبهات متعددة.

بدوره أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة بإخلاء مبنيين في منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت، كما وجّه إنذارات بالإخلاء لـ 53 بلدة وقرية في جنوب لبنان.