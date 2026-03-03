جفاف العين فى رمضان.. 3 أعراض لا تغفلها

في شهر رمضان، ومع الامتناع عن شرب الماء لساعات طويلة، قد يتعرض الجسم لنقص في السوائل، خاصة إذا لم يتم تعويضها بشكل كافٍ بين الإفطار والسحور، هذا النقص في الترطيب لا يؤثر فقط على الإحساس بالعطش أو الصداع، بل قد ينعكس أيضًا على صحة العين.

عندما لا يحصل الجسم على كمية كافية من السوائل، يقل إفراز الدموع المسؤولة عن ترطيب سطح العين، مما يؤدي إلى جفاف العين.

وجفاف العين قد يسبب أعراضًا مثل:

-تشوش أو ضبابية الرؤية.

-الإحساس بالحرقان أو الوخز.

-الشعور بوجود جسم غريب داخل العين.

كيف تقلل من تشوش الرؤية في رمضان..

-احرص على شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

-تجنب المشروبات المدرة للبول بكثرة مثل القهوة و الشاي.

-استخدم الدموع الصناعية إذا كنت تعاني من جفاف العين.

-تجنب التعرض للغبار والدخان.

-ارتدِ نظارات شمسية عند الخروج نهارًا.

-احصل على قسط كافٍ من النوم.

-اتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا غنيًا بالخضروات والفواكه.

إذا استمر تشوش الرؤية أو كان متكررًا، فمن الضروري استشارة طبيب مختص لتحديد السبب بدقة واستبعاد أي مشكلات أخرى غير مرتبطة بالجفاف.

