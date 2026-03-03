قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل
رئيس الوزراء يناقش مع جوهر نبيل محاور العمل المستقبلية لوزارة الشباب
إصابة 4 إسرائيلين في سقوط صاروخ إيراني على مبنى بالجليل الأعلى
انفجار ضخم يهز أرجاء دولة الاحتلال
منحة رمضان 2026.. 400 جنيه دعما إضافيا من التموين| السلع وأماكن الصرف
المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس وتكشف عن أسباب تبكير استحقاقها
قرارات جديدة تيسّر إجراءات ذوي الإعاقة.. بشرى لحاملي كارت الخدمات المتكاملة| تفاصيل
إيران: ارتفاع ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي إلى 787 شهيدا
الوزراء يوضح انعكاسات تحركات أسعار النفط على اقتصادات الأسواق الناشئة
البقيع الثاني بالبهنسا.. أرض الصحابة والشهداء شمال المنيا وتاريخ يمتد من الفراعنة إلى الفتح الإسلامي
السفير المصري في لبنان يؤكد دعم القاهرة لبيروت في هذه المرحلة الدقيقة
في اليوم الرابع للتصعيد.. أبعاد ملامح استراتيجية دونالد ترامب ضد إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ستدافع عن نفسها ما دام العدوان مستمرا

سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ستدافع عن نفسها ما دام العدوان مستمرا
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ستدافع عن نفسها ما دام العدوان مستمرا
أ ش أ

أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، بأن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها بحزم ما دام العدوان الأمريكي الإسرائيلي مستمرا.

وفي حديثه للصحفيين أمام مجلس الأمن الدولي، قال إيرفاني: "نحن نستهدف فقط الأهداف العسكرية للقوى المعادية. لا نستهدف المدنيين ولا نستهدف مصالح الدول المجاورة".

وأكد أن تحركات إيران تركز بشكل صارم على الأهداف العسكرية، مجددا تأكيده بالقول: "لا نستهدف المدنيين، ولا نستهدف مصالح الدول المجاورة".

وشدد على موقف إيران قائلا "إيران لا تسعى إلى الحرب، ولا تسعى إلى تصعيد التوترات، لكنها لن تتنازل عن سيادتها".

وقال "إن رد إيران سيظل ثابتا لا يتزعزع.. طالما استمر العدوان، ستدافع إيران عن نفسها بحزم ودون تأخير".

سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني العدوان الأمريكي الإسرائيلي مجلس الأمن الدولي الأهداف العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك الثلاثاء 3-3-2026

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

محمد صلاح

قرار مفاجئ من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

مي عمر ومحمد سامي

محمد سامي يعلن انتهاء تصوير الست موناليزا: تصدرنا من أول حلقة

الصلاة

سرحت في الصلاة ونسيت أنا في الركعة الكام؟ علي جمعة يجيب

تقديم الساعة

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا لبدء التوقيت الصيفي.. هل يكون في العيد؟

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

ترشيحاتنا

سفير مصر في بيروت

سفير مصر في بيروت: اللجنة الخماسية ترفض أي إجراء ينتقص من سيادة لبنان

الإمارات

السيطرة على حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يدعو للاستعداد الفوري لإجلاء مواطنيه من إيران عند الحاجة

وزير دفاع كوريا الجنوبية يدعو الجيش للاستعداد لإجلاء مواطنيه من إيران

بالصور

8 فوائد لشرب الكركديه يوميا في رمضان.. ماذا يفعل بجسمك؟

مشروب الكركديه
مشروب الكركديه
مشروب الكركديه

ماذا يحدث ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول بيض السمان فى السحور؟

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان
علامات نقص الفيتامينات أثناء الصيام.. إشارات خفية لا يجب تجاهلها في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان
أطعمة تخدع إحساسك بالجوع لساعات في رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد