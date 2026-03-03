سفير إيران لدى الأمم المتحدة: طهران ستدافع عن نفسها ما دام العدوان مستمرا

أ ش أ

أعلن سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، بأن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها بحزم ما دام العدوان الأمريكي الإسرائيلي مستمرا.

وفي حديثه للصحفيين أمام مجلس الأمن الدولي، قال إيرفاني: "نحن نستهدف فقط الأهداف العسكرية للقوى المعادية. لا نستهدف المدنيين ولا نستهدف مصالح الدول المجاورة".

وأكد أن تحركات إيران تركز بشكل صارم على الأهداف العسكرية، مجددا تأكيده بالقول: "لا نستهدف المدنيين، ولا نستهدف مصالح الدول المجاورة".

وشدد على موقف إيران قائلا "إيران لا تسعى إلى الحرب، ولا تسعى إلى تصعيد التوترات، لكنها لن تتنازل عن سيادتها".

وقال "إن رد إيران سيظل ثابتا لا يتزعزع.. طالما استمر العدوان، ستدافع إيران عن نفسها بحزم ودون تأخير".