إعلام عبري: صاروخ يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا بوسط إسرائيل

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "إعلام إسرائيلي" أن صاروخا يحمل رأسا انشطاريا انفجر في بتيح تكفا وسط إسرائيل.

وقال جيش الإحتلال صباح اليوم الثلاثاء، إنه اعترض طائرتين مسيرتين عبرتا الحدود من لبنان.

كانت إسرائيل قد شنت غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، وأعلن مسئول في وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 52 وإصابة أكثر من 150.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين، إن إيران تبني مواقع نووية جديدة كانت ستصبح بمنأى عن أي هجوم في غضون أشهر، ما حتّم توجيه ضربات عاجلة ضدها.

وأضاف نتنياهو لشبكة فوكس نيوز: "لقد بدأوا بناء مواقع جديدة وأماكن جديدة ومخابئ تحت الأرض من شأنها أن تجعل برامجهم الصاروخية البالستية وبرامجهم لصنع قنبلة ذرية، محصنة في غضون أشهر".

وأضاف: "لو لم يُتخذ أي إجراء الآن، فلن يكون بالإمكان اتخاذ أي إجراء في المستقبل".

وتوقع نتنياهو سقوطا وشيكا للنظام الحالي في طهران، قائلا إن اليوم "يقترب" كي "يتخلص الشعب الإيراني الباسل من نير الاستبداد".