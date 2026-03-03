قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

يستعد ملعب كامب نو، اليوم الثلاثاء، لاستضافة مواجهة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026 بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في لقاء يحمل كل ملامح الإثارة والتحدي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها مباشرة عبر منصة شاهد.

مباراة الذهاب

تأتي هذه القمة بعد أن حسم أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب في ملعب ميتروبوليتانو بأربعة أهداف نظيفة، ما وضع برشلونة أمام مهمة شبه مستحيلة تتطلب ريمونتادا تاريخية.

ريمونتادا

برشلونة يدخل اللقاء بشعار "لا مستحيل في كامب نو"، معتمداً على جماهيره وتاريخه العريق في تحقيق الانتصارات المستحيلة، في محاولة لإبقاء حلم التتويج في كأس الملك حيًا.

ومع ذلك، يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا بإعلان غياب هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب كسر في عظم الحاجب الأيسر، ما يضاعف الصعوبة على الفريق في الجانب الهجومي.

الفريق الكتالوني بلغ نصف النهائي بعد الفوز على ألباسيتي 2-1، بينما تألق أتلتيكو مدريد في ربع النهائي بعد اكتساح ريال بيتيس 5-0، مؤكدًا جاهزيته القوية للمنافسة على اللقب.

من جهته، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني بثقة عالية، وهو يسعى لملاقاة النهائي ومطاردة لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2013.

