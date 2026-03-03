قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا أهدافا للجيش الأمريكي في المنطقة ضمن الموجة الـ15
وزيرة التضامن تشيد بمسلسل اتنين غيرنا: الكلمة وعد وشرف
قطر للطاقة: سنوقف إنتاج بعض المنتجات الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية
قطر: هناك أكثر من 8 آلاف شخص عالقون في الترانزيت لدينا
إسرائيل تعطي جنودها الإذن باحتلال أراضٍ جديدة بلبنان
صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى اليابان ترتفع 7% خلال 2025
حفاظا على سلامة الموظفين .. قطر تعلن إيقاف إنتاج الغاز في بعض المواقع
بسبب محاولات قرصنة.. الأردن يحذر المواطنين من الرسائل المزيفة
بين الشائعات وثبات القرار.. هل يعود النحاس إلى النادي الأهلي؟ اعرف الحقيقة كاملة
الوزراء: قفزة نوعية بقطاع الصناعات الغذائية رغم التوترات العالمية والإقليمية
المركزي الروسي يقاضي الاتحاد الأوروبي بشأن الأصول الحكومية المجمدة
رئيس لبنان: حظر الأنشطة العسكرية والأمنية الخارجة عن القانون قرار سيادي ونهائي
قمة كروية نارية في كامب نو.. موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

إسلام مقلد

يستعد ملعب كامب نو، اليوم الثلاثاء، لاستضافة مواجهة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2025-2026 بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، في لقاء يحمل كل ملامح الإثارة والتحدي.

 ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويمكن متابعتها مباشرة عبر منصة شاهد.

مباراة الذهاب

تأتي هذه القمة بعد أن حسم أتلتيكو مدريد مباراة الذهاب في ملعب ميتروبوليتانو بأربعة أهداف نظيفة، ما وضع برشلونة أمام مهمة شبه مستحيلة تتطلب ريمونتادا تاريخية.

ريمونتادا

برشلونة يدخل اللقاء بشعار "لا مستحيل في كامب نو"، معتمداً على جماهيره وتاريخه العريق في تحقيق الانتصارات المستحيلة، في محاولة لإبقاء حلم التتويج في كأس الملك حيًا.

ومع ذلك، يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا بإعلان غياب هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب كسر في عظم الحاجب الأيسر، ما يضاعف الصعوبة على الفريق في الجانب الهجومي.

الفريق الكتالوني بلغ نصف النهائي بعد الفوز على ألباسيتي 2-1، بينما تألق أتلتيكو مدريد في ربع النهائي بعد اكتساح ريال بيتيس 5-0، مؤكدًا جاهزيته القوية للمنافسة على اللقب.

من جهته، يدخل أتلتيكو مدريد اللقاء تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني بثقة عالية، وهو يسعى لملاقاة النهائي ومطاردة لقبه الأول في المسابقة منذ عام 2013.

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا 

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا سيكون اليوم الثلاثاء وبالتحديد عند تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

كيف يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا بث مباشر؟

يمكن مشاهدة مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد فى كأس ملك إسبانيا بث مباشر عبر منصة شاهد.

