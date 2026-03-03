قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عبور 56 سفينة بحمولات 2.6 مليون طن من قناة السويس اليوم

الإسماعيلية انجي هيبة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة من الاتجاهين، مؤكدا استمرار القناة في تقديم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية على مدار الساعة.

وأضاف الفريق ربيع أن قناة السويس شهدت اليوم عبور 56 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها  2.6 مليون طن، حيث تعبر 24 سفينة من قافلة الشمال بإجمالي حمولات صافية قدرها مليون طن، فيما تعبر 32 سفينة من قافلة الجنوب بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.6 مليون طن.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إعلان بعض الخطوط الملاحية الكبرى تعليق عبورها من قناة السويس يظل أمراً مؤقتاً مرهون بتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدا أن قناة السويس تواصل جهودها في التواصل مع كافة العملاء والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك لخدمة حركة التجارة العالمية، وضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وأعرب الفريق ربيع عن أمله في أن تشهد الفترة المُقبلة انفراجة في الأوضاع الأمنية لما لها من تأثيرات جوهرية على حرية الملاحة في المنطقة.

الجدير باالذكر، أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور 100 سفينة، بإجمالي حمولات صافية 3.8 مليون طن خلال الأيام الثلاثة الماضية.       

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

