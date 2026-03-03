بعد تصريح "الرقص له ناسه".. مي القاضي ترد على هجوم فيفي عبده: المفروض الراقصات اللي ميمثلوش

علقت الفنانة مي القاضي، على هجوم الفنانة فيفي عبده عليها، بعد تقديمها لدور راقصة في مسلسل العتاولة، والذي أثار جدلًا.

وقالت مي القاضي في لقائها مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": شفت إن الجمهور حب الرقص جدا والبنات كانت بتقلده، وأنا قعدت خمس شهور عشان أتعلم حركتين تلاتة من أجل العتاولة.

وتابعت مي القاضي، وأنا عملت كل المجهود اللي أقدر عليه كشغل، وفيفي عبده كان كلامها عن أن ليه الممثلات تعمل راقصات والرقص له ناسه؟ طب ما أنا ممثلة ودوري أعمل أي دور الراقصات هما المفروض ميمثلوش، وانا مفكرتش أعاتبها لأن متقابلناش الا في مشهد واحد في العتاولة، وأنا استغربت التصريح جدا.

برنامج “كشف حساب"

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة