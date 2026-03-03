قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
فن وثقافة

بعد تصريح "الرقص له ناسه".. مي القاضي ترد على هجوم فيفي عبده: المفروض الراقصات اللي ميمثلوش

مي القاضي
مي القاضي
أحمد إبراهيم

علقت الفنانة مي القاضي، على هجوم الفنانة فيفي عبده عليها، بعد تقديمها لدور راقصة في مسلسل العتاولة، والذي أثار جدلًا.

وقالت مي القاضي في لقائها مع برنامج "كشف حساب" الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي": شفت إن الجمهور حب الرقص جدا والبنات كانت بتقلده، وأنا قعدت خمس شهور عشان أتعلم حركتين تلاتة من أجل العتاولة.

وتابعت مي القاضي، وأنا عملت كل المجهود اللي أقدر عليه كشغل، وفيفي عبده كان كلامها عن أن ليه الممثلات تعمل راقصات والرقص له ناسه؟ طب ما أنا ممثلة ودوري أعمل أي دور  الراقصات هما المفروض ميمثلوش، وانا مفكرتش أعاتبها لأن متقابلناش الا في مشهد واحد في العتاولة، وأنا استغربت التصريح جدا.

برنامج “كشف حساب"

برنامج “كشف حساب" تقدمه الإعلامية إنجي هشام خلال شهر رمضان على شاشة “هي”، من الأحد إلى الأربعاء، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن، والذين يكشفون العديد من الحكايات الخاصة لأول مرة

