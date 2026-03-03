كنت عارف إنه برنامج رامز.. ماجد المصري يكشف مفاجأة بعد ظهوره فى رامز ليفل الوحش

كشف الفنان ماجد المصري مفاجأة بعد ظهوره في برنامج "رامز ليفل الوحش" مع الفنان رامز جلال.

وقال ماجد المصري فى لقاء مع "المشهد": "كنت أعرف من البداية أنه برنامج رامز جلال لكنه لم أكن أعرف أي تفاصيل عن المقلب.

وأضاف ماجد المصري : رامز جنني عندي إصابة بس الحمد عدت على خير، رامز أخويا الصغير وحبيبي طول عمرنا زمايل وحبايب".

مسلسل أولاد الراعي

ويقدم ماجد المصري فى رمضان مسلسل “أولاد الراعي” والعمل من بطولة كل من خالد الصاوي وأحمد عيد، حيث يجسدون أدوار 3 أشقاء تجمعهم رحلة كفاح، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، وسط صراعات حادة وتحديات لا تخلو من المفاجآت.

وتنطلق القصة من جذور بسيطة، إذ يبدأ الأشقاء من نقطة الصفر، معتمدين على الطموح والذكاء التجاري، قبل أن تتوسع أعمالهم تدريجيًا، وتُفرض أسماءهم بقوة في عالم المال والتجارة؛ لتتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات الأسرية، والولاء بين الإخوة.

ومع تضخم الثروة والنفوذ؛ تدخل الشخصيات في صراعات داخلية وخارجية، حيث تتشابك المصالح وتظهر الخلافات، ما يضع الأشقاء أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنوه معًا، وتكشف الوجه الآخر للقوة والسلطة.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغني، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين.