قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة تعلن قرارات استثنائية في هذه الحالة بخصوص الأسعار
أحمد دويدار: أنا صاحب مقولة إسكواد الزمالك أقوى من الأهلي.. وبتكلم كورة
تراجع الذهب 137 دولارًا عالميًا و55 جنيهًا في مصر وسط تصاعد التوترات
مصطفى مدبولي: مصر ليست بعيدة عن تداعيات الحرب وتدعو لوقفها والعودة للتفاوض
مدبولي: من الوارد زيادة الأسعار إذا استمرت الحرب لفترة طويلة
مدبولي: الدولة لن تسمح بالممارسات الاحتكارية
مدبولي يزف بشري سارة: هناك خطة لتأمين الطاقة والسلع الأساسية
مدبولي: خطة متكاملة لتأمين الطاقة وعدم انقطاع الكهرباء رغم تحديات الحرب
مدبولي: الحرب لن تحقق أهداف أي طرف.. ومصر تتأثر بكل العواقب
الدفاع الإماراتية: تصدينا لـ 186 صاروخًا باليستيًا إيرانيا منذ بدء الهجوم
النيابة الإدارية: تفعيل لائحة الانضباط المدرسي إلزامي لمواجهة التحرش والتعدي بالمدارس
مدبولي بعد الأحداث الحالية: لا نتعامل بسياسة رد الفعل ومنذ أشهر كنا مستعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«وللنساء نصيب» يستعرض فضل الصدقة الجارية للميت وأوجهها

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

استعرض برنامج «وللنساء نصيب» مفهوم الصدقة الجارية للميت، مؤكدًا أنها من أعظم القُربات التي يستمر ثوابها بعد وفاة الإنسان، ولا ينقطع أجرها بموته، لما فيها من نفعٍ دائمٍ ومتجدد.

والصدقة الجارية هي التي يُحبس أصلها ويُستدام نفعها، مثل بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى، مشيرًا إلى أنه لا خلاف بين العلماء في وصول ثوابها إلى الميت، سواء كانت من سعيه في حياته أو مما يُهدى إليه بعد وفاته.

دليل وصول الثواب

وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له»،مبينًا أن هذا الحديث أصلٌ في مشروعية الصدقة الجارية واستمرار أجرها بعد الموت.

صور متعددة للصدقة الجارية

 وكان ذكر مركز الأزهر للفتوى من أن الصدقة الجارية تشمل كل مالٍ يُحبس أصله في سبيل الله، ويُصرف ريعه في وجوه الخير، مثل:

المساهمة في بناء المساجد أو المدارس أو المستشفيات

وقف أنشطة تجارية وصرف أرباحها على الفقراء

شراء المصاحف والكتب وتوزيعها على طلاب العلم

حفر الآبار أو إجراء الأنهار

بناء مأوى لابن السبيل

أعمال يلحق أجرها بالميت

 وعن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علمًا علّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته، يلحقه من بعد موته» (رواه ابن ماجه).

واختتم «وللنساء نصيب» الحلقة بالتأكيد على أن الصدقة الجارية باب رحمة واسع، وفرصة عظيمة لترك أثرٍ طيبٍ يبقى بعد الرحيل، داعيًا الجميع إلى اغتنامها في حياتهم.

مفهوم الصدقة الجارية مفهوم الصدقة الجارية للميت الصدقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بكام الفراخ النهارده.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

الدولار

صعود سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مبطلات الصيام بين الزوجين

ما هي مبطلات الصيام بين الزوجين؟.. الإفتاء تحذر من 8 مفطرات

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

جماهير الاهلي

أشواط إضافية.. خالد طلعت يثير غضب جماهير الأهلي والسبب الحكام

صورة أرشيفية

بين الحرب والتجارة.. مصر تعيد توجيه الحاصلات الزراعية للسوق المحلي وخبير يوضح مستقبل الأسعار

الاهلي والزمالك

محمود أبو الدهب: الدوري محسوم للأهلي بنسبة 100% .. والشاطر يضحك في الآخر

الاهلي

اجتماع عاجل مع توروب.. محمد طارق أضا يكشف تطورات هامة داخل الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الحلقة

«وللنساء نصيب» يستعرض فضل الصدقة الجارية للميت وأوجهها

الدكتور مصطفى مدبولي

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي

أرامكو

أرامكو تبلغ مشترين للنفط بتحميل الشحنات من ميناء ينبع على البحر الأحمر

بالصور

طريقة عمل دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو
دبابيس دجاج مشوي بصوص الباربيكيو

بطاطس محشية بالبيض والبصل.. وصفة اقتصادية تشعل سفرة السحور بطعم مختلف

عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية
عمل البطاطس المحشية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها
اسماء ابو اليزيد تثير الجدل في آخر ظهور لها

تموين الشرقية يضبط 12 طن سلع غذائية مدعمة مجهولة المصدر

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

المزيد