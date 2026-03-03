قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إيران وإسرائيل تتبادلان الضربات.. 7 مصابين وسط الأراضي المحتلة وهجوم صاروخي جديد

ايران
ايران
محمد على

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بارتفاع عدد المصابين في وسط إسرائيل إلى 7 بعد هجمات إيرانية على الأراضي المحتلة.

أعلنت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي عن إنذار مبكر إثر رصد هجوم صاروخي إيراني جديد على إسرائيل.
 

وفي سياق العدوان، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: نفذنا 60 هجوما جويا استهدفت المنظومات الصاروخية الإيرانية.

مبنى مكتب مجلس خبراء القيادة

من جانبها، قالت وكالة تسنيم الإيرانية بوقوع هجوم صهيوني أمريكي استهدف مبنى مكتب مجلس خبراء القيادة في مدينة قم جنوبي طهران.

حثت إيران يوم الثلاثاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لوقف حرب الجمهورية مع إسرائيل والولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية"يقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واجب... إذا رغب في ذلك، فبإمكانه بالتأكيد أن يتصرف، لأنه لا يوجد عائق أمام عمله سوى إرادته الخاصة".

المصابين إسرائيل صاروخي إيراني

