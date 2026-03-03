إذاعة جيش الاحتلال: إخلاء السفارة الإسرائيلية بالإمارات في عملية خاصة وعودة الطاقم إلى تل أبيب

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء السفارة الإسرائيلية بالإمارات في عملية خاصة وعودة الطاقم إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، حثت إيران مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لوقف حرب إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، خلال إحاطة إعلامية بوزارة الخارجية: "يقع على عاتق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واجب.. إذا رغب في ذلك، فبإمكانه بالتأكيد أن يتصرف، لأنه لا يوجد عائق أمام عمله سوى إرادته الخاصة".