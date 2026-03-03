قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية يحذر من انزلاق المنطقة بأسرها إلى فوضى شاملة
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران

وزير الخارجية يتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
وزير الخارجية يتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي لمتابعة أوضاع الجاليات المصرية بالمنطقة
فرناس حفظي

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم  بتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي بالوزارة المعنية بمتابعة أوضاع المواطنين المصريين فى المنطقة ومن بينها الكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية والأردن والعراق ولبنان، فى إطار متابعة التطورات المتسارعة والتصعيد العسكرى الذى تشهده المنطقة. 

واطمأن الوزير على سير عمل غرفة العمليات وآليات التواصل بين السفارات والقنصليات مع المواطنين المصريين، موجها بضرورة تسخير كافة الإمكانات المتاحة لتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء الجاليات المصرية، والوقوف بشكل تفصيلي على أوضاعهم، بما فى ذلك المواطنين المصريين العالقين في عدد من دول المنطقة لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

ووجه وزير الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بمواصلة المتابعة على مدار الساعة لأوضاع المواطنين من خلال الخطوط الساخنة المباشرة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم القنصلي والرعاية اللازمة.

واستمع الوزير لإحاطة خلال تفقده خلية العمل، تناولت الجهود التى تقوم بها خلية العمل للرد على استفسارات المواطنين المصريين والتى وصلت إلى الرد يوميا على أكثر من ٢٠٠٠ استفسار من المواطنين من خلال الخط الساخن المركزي الذي تم الإعلان عنه في بداية الأحدث الأخيرة، فضلا عما تتلقاه البعثات المصرية بالخارج من استفسارات عديدة يتم التجاوب معها بشكل فورى.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج أوضاع المواطنين المصريين فى المنطقة الأردن الإمارات السعودية

