خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران

قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم بتفقد خلية العمل المشكلة بالقطاع القنصلي بالوزارة المعنية بمتابعة أوضاع المواطنين المصريين فى المنطقة ومن بينها الكويت وقطر والبحرين والإمارات والسعودية والأردن والعراق ولبنان، فى إطار متابعة التطورات المتسارعة والتصعيد العسكرى الذى تشهده المنطقة.

واطمأن الوزير على سير عمل غرفة العمليات وآليات التواصل بين السفارات والقنصليات مع المواطنين المصريين، موجها بضرورة تسخير كافة الإمكانات المتاحة لتقديم كافة أشكال الرعاية والدعم لأبناء الجاليات المصرية، والوقوف بشكل تفصيلي على أوضاعهم، بما فى ذلك المواطنين المصريين العالقين في عدد من دول المنطقة لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

ووجه وزير الخارجية البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بمواصلة المتابعة على مدار الساعة لأوضاع المواطنين من خلال الخطوط الساخنة المباشرة، بما يضمن سرعة الاستجابة لاستفساراتهم وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم القنصلي والرعاية اللازمة.

واستمع الوزير لإحاطة خلال تفقده خلية العمل، تناولت الجهود التى تقوم بها خلية العمل للرد على استفسارات المواطنين المصريين والتى وصلت إلى الرد يوميا على أكثر من ٢٠٠٠ استفسار من المواطنين من خلال الخط الساخن المركزي الذي تم الإعلان عنه في بداية الأحدث الأخيرة، فضلا عما تتلقاه البعثات المصرية بالخارج من استفسارات عديدة يتم التجاوب معها بشكل فورى.