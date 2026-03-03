قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول تعليق من ممدوح عباس على منحه الرئاسة الشرفية لـ الزمالك
عقوبات قارية تلوح في الأفق .. الأهلي مهدد بخوض مبارتين دون جماهير بعد أحداث الجيش الملكي
نتنياهو: نواصل توجيه ضربات قوية إلى إيران وسنفعل كل ما يلزم لحماية أنفسنا
إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري
ترامب: الإيرانيون أرادوا التحدث معنا لكن الوقت قد فات
مع مرور الوقت .. تحذير شديد اللهجة من الدفاع الإيرانية لأمريكا وإسرائيل
مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد.. سؤال اليوم الـ13 من رمضان
دعاء الإفطار 13 رمضان.. كلمات قالها الرسول وتفتح لك أبواب الفرج
الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين جراء إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب
طقس الاربعاء .. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح والصغرى بالقاهرة 11 درجة
الحرس الإيراني يعلن إصابة مباشرة لمنظومة «ثاد» الأمريكية في قاعدة الرويس
عايز يطردهم من الشقة.. ضبط شخص ادعى تعاطى شخصين للمخدرات فى باب الشعرية
أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل تنفذ عملية خاصة لإجلاء طاقم سفارتها من الإمارات

محمود عبد القادر

أفادت قناة “كان” العبرية أن إسرائيل نفذت عملية خاصة لإخلاء أفراد طاقم سفارتها في الإمارات وإعادتهم إلى البلاد، في ظل التوترات الأمنية وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية.

وذكرت القناة أن عملية الإجلاء جرت عبر رحلة عسكرية خاصة حصلت على إذن استثنائي بالهبوط في مطار بن جوريون، رغم القيود المفروضة على حركة الطيران المدني.

وبحسب التقرير، تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي وموظفي القنصلية العامة في دبي اليوم الثلاثاء، حيث أقلتهم طائرة عسكرية مباشرة إلى إسرائيل ضمن ترتيبات أمنية مشددة.

وأضافت القناة أن رحلة الإنقاذ لم تقتصر على الدبلوماسيين فقط، بل شملت أيضاً حالات إنسانية استثنائية، من بينها نقل جثمان امرأة توفيت في الإمارات قبل يومين، إضافة إلى جثمان رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 93 عاماً.

في المقابل، لا يزال نحو 500 إسرائيلي عالقين في الإمارات بعد إلغاء رحلاتهم الجوية، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم في ظل استمرار التوترات والحرب.

إسرائيل الإمارات السفارة الإسرائيلية في الإمارات مطار بن جوريون السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي 500 إسرائيلي عالقين في الإمارات

