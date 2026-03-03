إعلام عبري: إسرائيل تنفذ عملية خاصة لإجلاء طاقم سفارتها من الإمارات

أفادت قناة “كان” العبرية أن إسرائيل نفذت عملية خاصة لإخلاء أفراد طاقم سفارتها في الإمارات وإعادتهم إلى البلاد، في ظل التوترات الأمنية وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات التجارية.

وذكرت القناة أن عملية الإجلاء جرت عبر رحلة عسكرية خاصة حصلت على إذن استثنائي بالهبوط في مطار بن جوريون، رغم القيود المفروضة على حركة الطيران المدني.

وبحسب التقرير، تم إجلاء موظفي السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي وموظفي القنصلية العامة في دبي اليوم الثلاثاء، حيث أقلتهم طائرة عسكرية مباشرة إلى إسرائيل ضمن ترتيبات أمنية مشددة.

وأضافت القناة أن رحلة الإنقاذ لم تقتصر على الدبلوماسيين فقط، بل شملت أيضاً حالات إنسانية استثنائية، من بينها نقل جثمان امرأة توفيت في الإمارات قبل يومين، إضافة إلى جثمان رجل إسرائيلي يبلغ من العمر 93 عاماً.

في المقابل، لا يزال نحو 500 إسرائيلي عالقين في الإمارات بعد إلغاء رحلاتهم الجوية، وسط مخاوف متزايدة على سلامتهم في ظل استمرار التوترات والحرب.