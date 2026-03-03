محافظ جنوب سيناء يشارك في اجتماع تسريع تقنين أراضي الدولة وإطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 28

شارك اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في الاجتماع الموسع الذي عقدته الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، بحضور المحافظين.

تناول الاجتماع تسريع وتيرة العمل في ملفات تقنين أراضي الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، مع التأكيد على المحاسبة الفورية لأي تقصير إداري في رصد المخالفات أو التعامل معها.

وشهد اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للموجة الـ28، والتشديد على ضرورة الإزالة في المهد لأي متغيرات مكانية غير قانونية خلال 72 ساعة من رصدها، حفاظًا على هيبة الدولة ومنع تفاقم المخالفات.

كما تم استعراض بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن التصرف في أملاك الدولة، حيث استقبلت المنظومة حتى الآن 86 ألف طلب تقنين، بما يعكس إقبال المواطنين على توفيق أوضاعهم القانونية.

ووجّهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بمحاسبة رؤساء المراكز والمدن والإدارات الهندسية حال التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مخالفات البناء، مع التأكيد على منع أي تلاعب في إجراءات تحرير العقود النهائية.

وناقش الاجتماع سبل استغلال الأراضي المستردة في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو طرحها للاستثمار لتعزيز موارد المحافظات ودعم خطط التنمية.

كما تم التأكيد على إتاحة تلقي الشكاوى والمقترحات عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، ضمانًا للشفافية وسرعة الاستجابة للمواطنين، إلى جانب توجيه لجان التسعير بوضع قيم عادلة تضمن حقوق الدولة دون مغالاة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف استرداد أراضي الدولة والمتغيرات المكانية يأتي في صدارة أولويات الوزارة، مشددة على عدم السماح بأي تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة، والعمل على سرعة إنهاء طلبات التقنين وتسليم العقود للمواطنين.

من جانبه، أشار الفريق أسامة عسكر إلى وجود متابعة دورية من القيادة السياسية لهذا الملف، مؤكدًا دعم المحافظات لإنهاء طلبات التقنين وفق المنظومة الجديدة، والتصدي بحزم لأي محاولة للتلاعب أو الإضرار بحقوق الدولة.