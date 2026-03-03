نتنياهو يتوعد بتصعيد غير مسبوق ضد حزب الله

في تصعيد لافت يعكس احتدام المواجهة على الجبهة الشمالية، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوجيه ضربات أشد إلى حزب الله ، مؤكداً أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد يمس أمنها، وأن الرد سيكون قوياً ومؤلماً.





وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل استمرار التوترات الأمنية بين إسرائيل والحزب، على خلفية تبادل القصف عبر الحدود اللبنانية، وما تبعه من تصعيد ميداني أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكافة السيناريوهات، وأنه أصدر تعليمات واضحة بتكثيف العمليات ضد ما وصفه بالبنية التحتية العسكرية للحزب.

التصريحات الإسرائيلية تعكس توجهاً نحو تشديد الضغط العسكري، خاصة في ظل اتهامات متكررة من تل أبيب لحزب الله بتوسيع نطاق عملياته ودعمه من أطراف إقليمية.

في المقابل، يعتبر الحزب أن تحركاته تأتي في إطار “الدفاع” والرد على الهجمات الإسرائيلية، ما يضع الطرفين في دائرة تصعيد متبادل يصعب احتواؤه سريعاً.



ويرى مراقبون أن لهجة نتنياهو الحادة قد ترتبط أيضًا باعتبارات داخلية، في ظل الضغوط السياسية التي يواجهها، إضافة إلى محاولته إظهار الحزم أمام الرأي العام الإسرائيلي.

كما أن التطورات الميدانية في الجنوب اللبناني تفرض واقعاً أمنياً معقداً، وسط تحذيرات دولية متكررة من خطورة توسع رقعة المواجهة.



التهديد بتوجيه ضربات أشد يثير تساؤلات حول حدود الردع بين الجانبين، خاصة أن أي عملية واسعة قد تؤدي إلى تداعيات إقليمية، بالنظر إلى طبيعة التحالفات القائمة وتشابك الملفات في المنطقة. وتكثف الأطراف الدولية اتصالاتها الدبلوماسية في محاولة لمنع انزلاق الوضع إلى حرب شاملة، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متزامنة على أكثر من جبهة.

وبين التصعيد الكلامي والتحركات الميدانية، تبقى الأنظار متجهة إلى طبيعة الخطوات المقبلة، وما إذا كانت التصريحات ستترجم إلى عمليات عسكرية أوسع، أم أن الضغوط الدولية ستنجح في احتواء الموقف قبل أن يتجاوز الخطوط الحمراء.