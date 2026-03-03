أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن واقعة سب الفنان أحمد ماهر للفنان رامز جلال، مؤكدًا أن الأمر تم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النية لم تكن تحمل إساءة متعمدة.

وأوضح "زكي" خلال حلوله ضيف عبر برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحمد ماهر يُعد من الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل جلال توفيق، والد الفنانين رامز وياسر جلال، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعته بأسرة الراحل كانت قائمة على الود والاحترام المتبادل.

وأضاف أن "ماهر" يكنّ تقديرًا كبيرًا لاسم جلال توفيق وتاريخه الفني، ولا يمكن أن يقصد الإساءة

لنجليه.

وأكد "زكي" أن ما حدث جاء في إطار عفوية الحديث، لكن في زمن السوشيال ميديا يتم تداول الكلمات بسرعة كبيرة، ما يؤدي أحيانًا إلى تضخيم المواقف خارج سياقها الحقيقي. وشدد على أن أحمد ماهر لم يتأخر في تقديم اعتذار واضح وصريح لكل من رامز وياسر جلال، تقديرًا للعلاقة الطيبة التي تجمعهم.

واختتم أشرف زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمور تسير نحو الاحتواء، وأن الاعتذار قُبل بروح الزمالة، مشددًا على أن الوسط الفني يظل أسرة واحدة، وأي خلاف عابر يمكن تجاوزه بالحوار والاحترام المتبادل.