ترامب : لا خطط لإخلاء السفارات الأمريكية في الشرق الأوسط
هرفع عليكم الإيجار يا تورّونا عرض كتافكم | قرار عاجل في جريمة ابتزاز بباب الشعرية
الخارجية الأردنية تدعو مواطنيها بالخارج لتوخي الحذر
لبنان : الجيش الإسرائيلي يستهدف المبنيين المهددين فى العباسية والبرج الشمالي
كرة الأهلي النسائية| «فريق 2007» يفوز على رع ويتأهل لنهائي بطولة الجمهورية
مستشار النمسا : الأمن وإمدادات الطاقة والاستقرار الاقتصادي لم يعد من المسلمات
اجتماع وزاري رسمي بشأن دراسة الإصلاحات الضريبية الجديدة بمبادرة التسهيلات
حذف ومفاجآت بين النني وزوجته الثانية .. هل حصل طلاق؟
أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال
انفجارات عنيفة تهز حيفا وتل أبيب
الآلاف يحتشدون لأداء صلاتي العشاء والتراويح في الجامع الأزهر | شاهد
عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً
فن وثقافة

أشرف زكي: اعتذار أحمد ماهر أنهى الأزمة مع رامز جلال

دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
دكتور اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية
أوركيد سامي

تحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية عن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن واقعة سب الفنان أحمد ماهر للفنان رامز جلال، مؤكدًا أن الأمر تم تضخيمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن النية لم تكن تحمل إساءة متعمدة.

وأوضح "زكي" خلال حلوله ضيف عبر برنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أحمد ماهر يُعد من الأصدقاء المقربين للمخرج الراحل جلال توفيق، والد الفنانين رامز وياسر جلال، مشيرًا إلى أن العلاقة التي جمعته بأسرة الراحل كانت قائمة على الود والاحترام المتبادل.

وأضاف أن "ماهر" يكنّ تقديرًا كبيرًا لاسم جلال توفيق وتاريخه الفني، ولا يمكن أن يقصد الإساءة 
لنجليه.

وأكد "زكي" أن ما حدث جاء في إطار عفوية الحديث، لكن في زمن السوشيال ميديا يتم تداول الكلمات بسرعة كبيرة، ما يؤدي أحيانًا إلى تضخيم المواقف خارج سياقها الحقيقي. وشدد على أن أحمد ماهر لم يتأخر في تقديم اعتذار واضح وصريح لكل من رامز وياسر جلال، تقديرًا للعلاقة الطيبة التي تجمعهم.
واختتم أشرف زكي تصريحاته بالتأكيد على أن الأمور تسير نحو الاحتواء، وأن الاعتذار قُبل بروح الزمالة، مشددًا على أن الوسط الفني يظل أسرة واحدة، وأي خلاف عابر يمكن تجاوزه بالحوار والاحترام المتبادل.

أحمد ماهر اخبار الفن نجوم الفن

دولار

مع استمرار الحرب.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 3-3-2026

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

نتنياهو

بعد انسحاب الجيش اللبناني.. قرار عاجل من نتنياهو يخص بيروت

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

الأهلي وبيراميدز

المحكمة الرياضية الدولية تستعد للحكم في شكوى سحب الدوري من الأهلي

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر: تقوى الله وإصلاح ذات البين سبيل نجاة الأمة من الفتن

وزارة الأوقاف

الأوقاف: عقد المجلس الثالث من ملتقى الفكر الإسلامي الدولي الأحد المقبل

القارئ عمر علي عوض

وزير الأوقاف يهنئ ابن دولة التلاوة بفوزه بالمركز الثاني في جائزة دبي للقرآن

بالصور

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

من وداع الأخت إلى حلم الأبوة .. أحمد عبد الحميد يختتم سوا سوا بمشهد إنساني استثنائي

أحمد عبد الحميد

أرخص 5 سيارات زيرو تحت سعر 800 ألف جنيه

أرخص سيارات

أطعمة غنية بالزنك تفوق اللوز.. دراسة تكشف أفضلها

أفضل مصادر للزنك تتفوق على اللوز

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف يصنع الرجل حضوره في قلب المرأة؟

