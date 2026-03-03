قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة رسمية 3 أيام.. موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيا
سقوط طائرة مسيّرة ملغومة على مبنى سابق للأمم المتحدة في كردستان العراق
2000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر
تكتل معارض جديد تحت قبة البرلمان .. ومطالب بحضور رئيس الوزراء بسبب الحرب الإيرانية | خاص
ارتفاع 130%.. تحذير عاجل من أحمد موسى على الهواء
خد الشنطة شيلها | الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة معتمرة في المطار
نقيب الممثلين لـ العوضي ومحمد إمام : الأعلى أجر يثبت على موقفه علشان ناخد منه نسبة
أحمد موسى : خطة إسرائيل من حرب إيران لا دولة فلسطينية
قطر توجه رسالة للأمم المتحدة عن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
بث مباشر| أحمد موسى: محدش عارف الحرب هتروح لحد فين
الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صافرات الإنذار .. وتدعو للهدوء والتوجه لأماكن آمنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز

فيفا
فيفا
حسام الحارتي

أصدرت المحكمة الرياضية قرارها في قضية الدوري الموسم الماضي وذهب الدوري لصالح النادي الأهلي بعد تظلم نادي بيراميدز ومطالبته بحقه في الحصول على اللقب.

نص قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء حرفيا بتأييد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري والتي أصدرت قرارا في ١٥ مايو ٢٠٢٥ بأن ما حدث كان مخالفا للائحة ولكنها لا تستطيع اتخاذ القرار المناسب لأن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة حصن قراراته من الطعن عليها أمام أي من الجهات القضائية أو جهات الطعن.

وأكدت الكاس في حكمها رفضها لتظلم نادي بيراميدز وتأييدها لقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري والذي يؤكد أن هناك مخالفة واضحة حدثت ولكن قرار إدارة الرابطة محصن من الطعن عليه، وبالتالي قرارها ساري المفعول بعدم خصم الثلاث نقاط الإضافية من رصيد الأهلي واعتباره بطلا للدوري.

يذكر أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح أصدرت قرارها في شهر مايو من العام الماضي وأكدت خلاله على مخالفة قرار الرابطة للائحة وأن الانسحاب كان يستوجب خصم نقاط لقاء الانسحاب وكذلك خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم، ولكن غل يدها في اتخاذ القرار بسبب تحصين مجلس إدارة رابطة الأندية لقراراته بموافقة الأندية ذاتها من الطعن عليها أمام الجهات القضائية المختلفة واعتبرت ذلك أمرا غير دستوري، وهو ذات الحكم الذي أيدته المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وسبق وأن أكدت لجنة الأندية في اللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق تأييدها لقرار لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من الأهلي طبقا للوائح قبل أن يقرر مجلس الرابطة إلغاء الخصم الإضافي بقرار منفرد مخالفا للائحة.

فيفا اتحاد الكرة الأهلي بيراميدز الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باسم سمرة

الموت يفجع باسم سمرة

سعر الذهب

يقترب من 9000 جنيه.. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

موعد انتهاء فصل الشتاء2026

عودة التوقيت الصيفي2026 .. موعد انتهاء فصل الشتاء رسمياً

مشغولات ذهبية

350 جنيها تراجعا.. هبوط قوي في أسعار الذهب الآن

النادي الأهلي

خبير لوائح ينفي صدور قرار من "كاس" بأحقية الأهلي لقب الدوري الممتاز

سعر سبائك btc

الـ 10 جرام بكام؟.. سعر سبائك btc الذهب اليوم الثلاثاء

مباراة الأهلي وبيراميدز

إحنا البطل.. أول تعليق من بيراميدز علي أحقية الأهلي في لقب الدوري

جانب من الاجتماع

بعد إعلان الحكومة.. آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

علي عمر محمد، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالصومال

الخارجية الصومالية : الدستور أولًا وآخيرًا .. ولا مكان لمرحلة انتقالية بعد اليوم

أرشيفية

ماكرون: أمرت بتوجه حاملة الطائرات شارل ديغول إلى الشرق الأوسط

الإخوان بتركيا

تزوير ودعاوى قضائية.. صراعات مالية بين الأعضاء تضرب انتخابات الإخوان في تركيا

بالصور

فوائد تناول القرنبيط الصحية .. وأفضل طرق لتناوله دون فقدان قيمته الغذائية

فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية
فوائد تناول القرنبيط الصحية

الحلقة 15 والأخيرة من سوا سوا الأعلى فنيًا في رمضان 2026

مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا
مسلسل سوا سوا

احذر .. الاستخدام الخاطئ لبخاخات الأنف قد يفاقم انسداد الجيوب

اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر
اسباب أنسداد الأنف المستمر

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم.. أكلة سريعة بطعم شرقي

طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم
طريقة عمل مبكبكة بالسجق وكرات اللحم

فيديو

المتهم برفقته ابنته

الأمن يكشف حقيقة إجبار أب لطفلته على تعاطي المخدرات في الفيوم

خلال اللقاء

وزير الدفاع: نمتلك إمكانيات قتالية قادرة علي حماية الأمن القومي المصري

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته

القبض على سائق سمح لصغار بالتزحلق ممسكين بسيارته في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد