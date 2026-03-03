تعرف على حيثيات المحكمة الرياضية الدولية في قضية الدوري بين الأهلي وبيراميدز

أصدرت المحكمة الرياضية قرارها في قضية الدوري الموسم الماضي وذهب الدوري لصالح النادي الأهلي بعد تظلم نادي بيراميدز ومطالبته بحقه في الحصول على اللقب.

نص قرار المحكمة الرياضية الدولية جاء حرفيا بتأييد قرار لجنة التظلمات باتحاد الكرة المصري والتي أصدرت قرارا في ١٥ مايو ٢٠٢٥ بأن ما حدث كان مخالفا للائحة ولكنها لا تستطيع اتخاذ القرار المناسب لأن مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة حصن قراراته من الطعن عليها أمام أي من الجهات القضائية أو جهات الطعن.

وأكدت الكاس في حكمها رفضها لتظلم نادي بيراميدز وتأييدها لقرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري والذي يؤكد أن هناك مخالفة واضحة حدثت ولكن قرار إدارة الرابطة محصن من الطعن عليه، وبالتالي قرارها ساري المفعول بعدم خصم الثلاث نقاط الإضافية من رصيد الأهلي واعتباره بطلا للدوري.

يذكر أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح أصدرت قرارها في شهر مايو من العام الماضي وأكدت خلاله على مخالفة قرار الرابطة للائحة وأن الانسحاب كان يستوجب خصم نقاط لقاء الانسحاب وكذلك خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم، ولكن غل يدها في اتخاذ القرار بسبب تحصين مجلس إدارة رابطة الأندية لقراراته بموافقة الأندية ذاتها من الطعن عليها أمام الجهات القضائية المختلفة واعتبرت ذلك أمرا غير دستوري، وهو ذات الحكم الذي أيدته المحكمة الرياضية الدولية "كاس".

وسبق وأن أكدت لجنة الأندية في اللجنة الأولمبية المصرية في وقت سابق تأييدها لقرار لجنة المسابقات بخصم 6 نقاط من الأهلي طبقا للوائح قبل أن يقرر مجلس الرابطة إلغاء الخصم الإضافي بقرار منفرد مخالفا للائحة.