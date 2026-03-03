الخارجية الأمريكية تطلق إجراءات غير مسبوقة لإجلاء مواطنيها من الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن اتخاذ خطوات غير مسبوقة لمساعدة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة دول الشرق الأوسط والعودة إلى الولايات المتحدة بأمان.

وأفاد البيان الرسمي للوزارة بأن أكثر من 9,000 أمريكي تمكنوا خلال الأيام الماضية من العودة إلى بلادهم، بينهم أكثر من 300 شخص من إسرائيل.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على تسهيل رحلات طيران عارضة (شارتر) من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والأردن، مع الإشارة إلى أنها ستواصل زيادة السعة المتاحة كلما سمحت الظروف الأمنية بذلك.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن خيارات الطيران التجاري لا تزال متاحة في السعودية، والإمارات، وعمان، ومصر، مشيرة إلى أنها تعمل بنشاط على مساعدة المواطنين الأمريكيين في حجز هذه التذاكر.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة للمواطنين الموجودين في دول لا تتوافر فيها رحلات تجارية، يتم تسهيل انتقالهم إلى دول ثالثة عند توفر الظروف الملائمة، بما في ذلك توفير خيارات نقل بري إضافية للراغبين في مغادرة إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تلقت اتصالات من حوالي 3,000 مواطن أمريكي في الشرق الأوسط، وتواصل تقديم خيارات السفر لمن يرغب في المغادرة، مع التأكيد على أنها ستتخلى عن أي متطلبات قانونية تلزم المواطنين بسداد تكاليف السفر للحكومة الأمريكية.