قطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية على سفارتي الولايات المتحدة في الرياض والكويت

أدانت دولة قطر بشدة الهجمات الإيرانية التي استهدفت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية في الرياض والكويت، واعتبرتها انتهاكا صارخا للمواثيق والقوانين الدولية.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" اليوم الثلاثاء، على تعارض الهجمات الإيرانية على السفارتين مع الاتفاقيات الدولية والأعراف الدبلوماسية التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية وتمنح الحصانة لمبانيها وموظفيها.

وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل، مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسلامة أراضيهما.