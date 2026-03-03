قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 12 شخصًا في الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب الكبرى
وكالة تسنيم: غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف مناطق في أطراف ميدان الثورة وسط طهران
جيش الاحتلال الإسرائيلي: نستهدف بنى تحتية عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران
مستشار إيراني كبير: العدو شن حربه بتقييمات خاطئة.. وترامب: طهران هزمت
وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر الكامل مع سلطنة عُمان ضد الاعتداءات ويحذر من الفوضى الشاملة بالمنطقة
واشنطن تدعو مواطنيها في الأراضي المحتلة للتوجه إلى مصر
مدبولي: 70 ألف شخص تقدموا على السكن البديل للإيجار
40 ألف جنيه شهريا .. وظائف خالية في مجال الترجمة قدم الآن
خلية عمل.. وزير الخارجية يتابع أوضاع الجاليات بالخارج لمواجهة تداعيات الحرب على إيران
رئيس الوزراء: الحكومة لم تتخذ أي إجراء حتى الآن بشأن رفع أسعار الوقود
دعاء الصائم قبل الإفطار للرزق الواسع
صفقة تاريخية تهز عالم الرياضة.. بدلة يوتا ليردام تسحق رقم رونالدو القياسي| إيه الحكاية
اقتصاد

خبير: تعديل الضريبة العقارية يوفر تسهيلات كبيرة لكنه يحتاج حماية أكبر لمحدودي الدخل

داكر عبد اللاة
داكر عبد اللاة
ولاء عبد الكريم

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية و عضو لجنة التطوير العقاري و المقاولات ان تعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، التي أقرها مجلس النواب مؤخرا جاءت بتيسيرات وتسهيلات للمواطنين بشكل كبير إلا أننا كنا نأمل أن يتم إعفاء السكن الخاص الأول من الضريبة العقارية او رفع حد الإعفاء إلى ١٥٠ الف جنيه حتي يتم إعفاء اكبر شريحة من المواطنين الذين يحتاجون لذلك ولكن في ظل التعديلات الجديدة للقانون فقد اصبح للحكومة صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي بدون الحاجة لتعديل في القانون مستقبلا .

ودعا المهندس داكر عبد اللاه إلى ضرورة طرح تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية للحوار المجتمعي من المتخصصين و الخبراء للخروج بآليات تطبيق القانون بالشكل الأمثل .

و نوه إلى أن أي تعديل في القوانين مشاكله في التطبيق وهنا تظهر التحديات و لذلك لابد من مراعاة وضع كل التصورات في اللائحة التنفيذية للقانون من خلال إشراك المعنيين من مجتمع الأعمال و القطاع الخاص في إعداد اللائحة التنفيذية لانهم هم أدرى الناس بتطبيق القانون على أرض الواقع .

وشدد على أهمية أن يراعى في اللائحة التنفيذية  وضع ضوابط واضحة و معلنة للجميع يتم التوافق عليها من الجميع لتسعير العقار وقيمته الإيجارية ومراعاة نسب التميز بكل منطقة من عدمه بحيث يكون تحديد قيمة الضريبة اكثر شفافية وعدلا .

وشدد على أهمية مراعاة وحماية محدودي الدخل بشكل أكبر من خلال تعديلات اللائحة التنفيذية للضريبة على العقارات المبنية وهذا سيأتي بعدالة  في التقييم ووضح في المعايير .

وكشف عن مميزات الضريبة العقارية قائلا  لا شك أن الضرائب العقارية مفيدة لتنفيذ المشروعات الحكومية و تطوير الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المرافق وهذا من خلال توفير دخل مستقر للموازنة العامة للدولة وبها قدر كبير من العدالة في الفكرة كما ان الضريبة العقارية تشجع على استغلال العقارات المغلفة من خلال الاستفادة منها سواء شغلها أو تأجيرها حتى تحقق دخل و تسدد الضريبة العقارية من دخلها ولكن يجب حماية محدودي الدخل إلى أكبر درجة ممكنة .

الاستثمار العقارى الضريبة العقارية غلق الشقق

